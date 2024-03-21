Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил о внедрении реестра многодетных семей с 1 июля 2024 года. Это нововведение нацелено на улучшение социальной поддержки и оптимизацию предоставления государственных услуг семьям с детьми.

В России вступает в силу решение о создании реестра многодетных семей, который начнет функционировать с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Нововведение призвано улучшить социальную поддержку и обеспечить более эффективное предоставление государственных услуг семьям с детьми.

Цель создания реестра заключается в создании единого информационного пространства, которое позволит оперативно обмениваться данными между различными государственными органами. Это облегчит процесс оказания социальной поддержки, предоставления льгот и компенсаций, а также контроля за их использованием.

"Сегодня в нашей стране многодетные семьи являются приоритетным направлением государственной политики в сфере демографии и социальной защиты. Реестр станет важным инструментом для реализации этой политики и обеспечения своевременной и качественной поддержки семьям", - отметил Антон Котяков.



В рамках работы реестра будет проводиться анализ социально-экономического положения многодетных семей, что позволит выявлять и решать актуальные проблемы, а также принимать меры по предупреждению социального неравенства. Кроме того, реестр обеспечит прозрачность распределения средств из федерального и регионального бюджетов.



Для включения в реестр многодетных семей, семье необходимо иметь не менее 3 детей, проживающих совместно с родителями. Сведения о многодетных семьях будут постоянно обновляться, что обеспечит актуальность информации и возможность оперативного реагирования на изменения в жизни семей.



Эксперты полагают, что внедрение реестра многодетных семей станет значимым шагом в развитии системы социальной защиты в России и позволит наиболее эффективно использовать ограниченные ресурсы государства для поддержки многодетных семей, способствуя росту благосостояния населения и укреплению демографической ситуации в стране.