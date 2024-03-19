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Аквариус и Nemifist запускают производство игровых и корпоративных компьютеров в Твери
Компания "Аквариус" в сотрудничестве с Nemifist объявила о начале производства специализированных игровых ПК и компьютерных сборок для корпоративного сектора на своих мощностях в Твери. Планируется выпуск шести моделей, включая бюджетные, среднебюджетные и топовые устройства.

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Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» объявил о начале сотрудничества с компанией Nemifist, специализирующейся на разработке игровых решений. В рамках партнерства планируется создание линейки высокопроизводительных игровых компьютеров, а также специализированных сборок для корпоративного сектора.
Производство новых моделей будет осуществляться на собственных мощностях «Аквариуса» в Твери. Компания, известная своими амбициозными планами, намерена занять значительную долю рынка игровых ПК в России. По словам представителей «Аквариуса», в рамках сотрудничества с Nemifist будет выпущено 6 моделей компьютеров: 3 игровые конфигурации и 3 сборки для корпоративных клиентов.
Хотя точные характеристики новых устройств пока не раскрываются, известно, что линейка будет включать в себя модели различных ценовых категорий: от недорогих вариантов для начинающих геймеров до топовых конфигураций для самых требовательных пользователей. Ожидается, что новые игровые компьютеры от «Аквариуса» и Nemifist смогут составить достойную конкуренцию существующим решениям на рынке.

«Аквариус» - один из крупнейших отечественных производителей компьютерной техники, в портфолио которого входят персональные компьютеры, ноутбуки и серверы для потребительского и корпоративного секторов. По данным самой компании, к марту 2024 года «Аквариус» выпустил более 2 миллионов ПК, не считая ноутбуков и серверов.

Сотрудничество с Nemifist позволит «Аквариусу» выйти на новый для себя рынок игровых решений и предложить российским пользователям высококачественные и производительные компьютеры, созданные с учетом специфики гейминга. Ожидается, что первые модели игровых ПК от «Аквариуса» и Nemifist поступят в продажу уже в ближайшие месяцы, что, несомненно, привлечет внимание энтузиастов и профессионалов киберспорта.

#технологии #инновации #геймеры #it #игровые компьютеры #аквариус #nemifist #бизнес-решения #корпоративные сборки
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