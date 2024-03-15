Microsoft объявляет о глобальном расширении своего передового продукта Copilot Pro, предлагая новым пользователям бесплатную одномесячную пробную версию. Инициатива направлена на демократизацию доступа к инновационным технологиям искусственного интеллекта, подчеркивая роль компании как лидера в области цифровой трансформации.

Microsoft объявила о глобальном расширении своего популярного сервиса Copilot Pro и предложении бесплатной одномесячной пробной версии для новых пользователей. Copilot Pro, разработанный для улучшения производительности и сотрудничества, теперь доступен во многих странах, что позволяет пользователям во всем мире оптимизировать свои рабочие процессы и улучшить совместную работу.

Copilot Pro, представленный в начале этого года, является мощным инструментом, основанным на искусственном интеллекте, который интегрируется с существующими приложениями Microsoft 365. Этот сервис предлагает пользователям персонализированные рекомендации, основанные на их ежедневной деятельности, и помогает им улучшать качество их работы и экономить время. Среди основных функций Copilot Pro - автоматическое создание презентаций, обзоры документов, анализ данных и многое другое.

Расширяя доступность Copilot Pro, Microsoft стремится помочь компаниям и особенно удаленным сотрудникам в сложившихся условиях. Согласно заявлению компании, целью является обеспечение того, чтобы пользователи во всем мире могли эффективно работать и сотрудничать, используя передовые технологии искусственного интеллекта.



Введение бесплатной одномесячной пробной версии Copilot Pro позволит новым пользователям оценить преимущества сервиса и убедиться в его эффективности. В течение пробного периода пользователи смогут воспользоваться всеми функциями Copilot Pro, включая интеграцию с приложениями Microsoft 365, персонализированные рекомендации и улучшенное сотрудничество.



Одним из ключевых преимуществ Copilot Pro является способность сервиса учитывать контекст и предпочтения пользователей при предоставлении рекомендаций. Это гарантирует, что предложения будут релевантны и полезны для конкретного пользователя, учитывая его рабочие привычки и предпочтения.



Для получения бесплатной одномесячной пробной версии Copilot Pro пользователи могут зарегистрироваться на официальном сайте Microsoft. После регистрации они смогут немедленно начать использовать сервис и оценить его преимущества.

