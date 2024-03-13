Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Google выплатила рекордные $10 миллионов за обнаружение уязвимостей в 2023 году
В 2023 году Google установила новый рекорд, выплатив $10 миллионов более чем 600 исследователям в рамках программы вознаграждения за обнаружение уязвимостей. Самая высокая индивидуальная награда составила $113 337.

реклама

В 2023 году технологический гигант Google установил новый рекорд в области кибербезопасности, выплатив беспрецедентную сумму в размере $10 миллионов в рамках своей программы Google Vulnerability Reward Program. Эта инициатива, направленная на поощрение исследователей за обнаружение и сообщение об уязвимостях в продуктах Google, продемонстрировала впечатляющие результаты и привлекла внимание специалистов по кибербезопасности со всего мира.
Согласно недавнему сообщению в блоге Google Online Security Blog, в котором подробно описываются достижения программы за прошедший год, более 600 исследователей из 68 стран были вознаграждены за их ценный вклад в повышение безопасности различных продуктов Google, включая Android, Wear OS, Android Automotive и Chrome. Эта разнообразная группа экспертов продемонстрировала исключительные навыки и преданность делу, выявляя потенциальные уязвимости и помогая Google укреплять свои системы защиты.
Особого внимания заслуживает тот факт, что самая высокая индивидуальная награда, выплаченная в рамках программы, составила впечатляющие $113 337. Этот значительный приз подчеркивает серьезность, с которой Google относится к обеспечению безопасности своих продуктов, и демонстрирует готовность компании щедро вознаграждать исследователей за их усилия.

Программа Google Vulnerability Reward Program, впервые запущенная в 2010 году, зарекомендовала себя как эффективный инструмент для выявления и устранения уязвимостей в быстро меняющемся технологическом ландшафте. Привлекая талантливых исследователей со всего мира, Google не только укрепляет свою собственную инфраструктуру безопасности, но и вносит значительный вклад в общую экосистему кибербезопасности.
Достижение этой знаменательной вехи в $10 миллионов в выплатах за 2023 год свидетельствует о неизменной приверженности Google обеспечению безопасности своих пользователей и защите их данных. Это также служит напоминанием о важности сотрудничества между технологическими компаниями и исследовательским сообществом в борьбе с постоянно растущими угрозами кибербезопасности.

По мере того, как цифровой ландшафт продолжает развиваться, инициативы, подобные программе Google Vulnerability Reward Program, будут играть жизненно важную роль в поддержании безопасности и целостности наших технологических систем. Признавая и вознаграждая усилия исследователей, Google устанавливает высокую планку для отрасли и вдохновляет других следовать их примеру в стремлении к более безопасному цифровому будущему.

#google #android #chrome #кибербезопасность #уязвимости #wear os #android automotive #баг баунти #исследователи безопасности #вознаграждение за уязвимости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
9
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
ChatGPT и ещё два умных алгоритма дали прогноз курса мемного токена Shiba Inu на конец 2024 года
+
Укрепление стратегического военного сотрудничества Индии и США
+
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
+
Компания Baseus Technology представила новый ультратонкий пауэрбанк для ноутбуков Blade2
+
Новый метод 3D-печати позволяет создавать прочные детали в 5 раз быстрее
+
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
1
Samsung может выпустить One UI 6.1 для серии Galaxy S23 уже в марте
+
Франция призывает арабские страны вернуть оружие и боеприпасы, купленные у Парижа
4
В Хабаровске построят самую длинную набережную Дальнего Востока
+
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
+
Представлена среда выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0 — самая быстрая на рынке, как утверждают её создатели
1
Стоимость производства полупроводников вырастет из-за повышения цен на электроэнергию в Тайване
2
Барнаултрансмаш наращивает мощности: новые двигатели для БМП укрепляют обороноспособность
+
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
2
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H2 в июне
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
24
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
11
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
7
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
17
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
81
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
13

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
23:36
Пойду намайню до зарплаты...
MetaMask и Mastercard запускают совместную криптовалютную карту
Антон Тутынин
23:32
"Согласно задумке, на захваченном судне находились заложники, требовавшие освобождения, хотя их присутствие также было частью учебного сценария"😳😳😳 Как это развидеть?
Грузинские военные успешно провели учебную операцию по аресту корабля контрабандистов в Черном море
Рома Сафин
23:28
Реально пилят бабло на оборонке только в США, а в РФ чего пилить на ней? Свои рубли нарисованные, которые никому кроме как в РФ не нужны? Что касается линий, то да, есть такое, но это извините полити...
Путин назвал условия, при которых Россия применит ядерное оружие
Boris Kopyltsov
23:24
Последний раз я пытался пройти ММОРПГ
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Олесь Кука
23:17
"..Да, сегодняшняя сборка представляет собой ПК на FM2+ сокете. Причем это не простая материнская плата, а с встроенным четырёхъядерным процессором...A8-4500M" Чивоооо? Автор в курсе, что A8-4500M это...
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Eppius
23:06
ну так осенью 5090 ждут
Видеокарты RTX 40 SUPER подешевели ниже MSRP в Германии
Евгений Серебряков
22:56
Ты конченный мудак. Убей сибя.
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Тарас Заболотский
22:54
23 деуабря получил гиперось на 12Т. Работает нормально. Ну есть некоторые улучшалки, но особой разницы с мяуай нет
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
Роман Ааа
22:44
Контурная карта не соответствует действительности. Не отображены регионы входящие в РФ.
15 марта лидеры Франции, Германии и Польши встретятся в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине
Mr.Vadson
22:35
на моей памяти первая экранизация одной из моих любимых книг, которая лично мне по душе, а их было до Вильнева несметное число(шучу, вроде всего 4). Возможно, технологии кино должны были "дозреть", чт...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем