15 марта президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Матеуш Туск встретятся в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине и найти пути его мирного решения.

Во главе с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, делегации из двух стран сегодня направляются в столицу Германии для переговоров с канцлером Олафом Шольцем. Саммит на территории Берлина, целью которого является разбор актуальной ситуации в Украине.

Встреча представителей трех европейских государств, занимающих ключевые позиции в Евросоюзе, является важной вехой на пути решения украинского кризиса. По мнению экспертов, это событие также будет своего рода индикатором европейской политики в отношении Украины и России.

"Важность этой встречи не может быть переоценена, учитывая текущую геополитическую обстановку", - сказал в своем комментарии политолог. "Все глаза будут прикованы к Берлину, чтобы увидеть, какие шаги будут предприняты в отношении ситуации на Украине".



Ожидается, что лидеры обсудят не только текущую ситуацию в Украине, но также проследят перспективы дальнейшего развития событий. Известно, что Макрон, Туск и Шольц признают необходимость сохранения территориальной целостности Украины и поддерживают принцип мирного урегулирования конфликта.



В свою очередь, общественность внимательно следит за действиями политических лидеров, ожидая от них четких и продуманных решений. Также стоит отметить, что последствия этой встречи могут оказать значительное влияние на международную политическую арену и направление европейской политики в целом.