Британско-американская оружейная компания BAE Systems поставила армии США первый прототип минометной боевой системы NEMO на бронированной многоцелевой платформе AMPV.

Британско-американский оборонный гигант BAE Systems совершил прорыв в области мобильных минометных систем, представив армии США первый прототип своей новейшей разработки – минометной боевой системы NEMO (Новый Экипажный Минометный Орудийный Комплекс). Это передовое оружие размещено на бронированной многоцелевой платформе AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), что делает его одним из самых защищенных и мобильных минометных комплексов в мире.

Фото: BAE Systems По словам представителей BAE Systems, NEMO призвана полностью изменить правила игры в области минометного огня. Благодаря размещению на гусеничной бронированной платформе AMPV, система обладает высокой мобильностью и способна быстро менять огневые позиции, что значительно повышает ее выживаемость на поле боя. Кроме того, бронированный корпус обеспечивает надежную защиту экипажа от огня стрелкового оружия и осколков.

"NEMO – это минометная система нового поколения, которая обеспечит нашим солдатам беспрецедентные возможности по нанесению высокоточных ударов с закрытых огневых позиций, – заявил Джим Миллер, вице-президент BAE Systems по программам сухопутных систем. – Ее мобильность и защищенность позволят минометным расчетам эффективно выполнять боевые задачи в самых сложных условиях современного конфликта".



Сердцем NEMO является 120-мм минометная система с увеличенным боезапасом и возможностью вести высокоточный огонь на дальность до 14 км. Система оснащена полностью автоматизированной системой наведения и управления огнем, которая обеспечивает быструю и точную реакцию на изменяющиеся цели. Кроме того, NEMO интегрирована с перспективными системами разведки и наблюдения, что позволяет ей получать данные о целях в режиме реального времени.



Поставка первого прототипа NEMO армии США знаменует начало обширной программы испытаний и оценки новой системы. В случае успешного завершения испытаний, NEMO может стать основной минометной системой американской армии, заменив устаревшие буксируемые минометы. Ожидается, что развертывание NEMO в боевых частях начнется в ближайшие несколько лет.