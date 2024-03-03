Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра страны. Шахбаз Шариф обещал продолжить курс своего брата на экономический рост, борьбу с терроризмом и улучшение отношений с соседями.

Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра страны. Им стал Шахбаз Шариф, лидер правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги (Наваз), брат бывшего премьера Наваза Шарифа. За его кандидатуру проголосовали 201 из 336 депутатов нижней палаты.

Фото: Википедия

реклама

Шахбаз Шариф уже возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года, когда он объявил о своей отставке и роспуске парламента. Он также был главным министром провинции Пенджаб, самой населенной и влиятельной в стране, с 2009 по 2018 год.

Шахбаз Шариф обещал продолжить курс своего брата на экономический рост, борьбу с терроризмом и улучшение отношений с соседями, в том числе с Индией и Афганистаном. Он также выразил надежду на восстановление диалога с Соединенными Штатами, с которыми Пакистан испытывал напряженность в последние годы.

Оппозиция, возглавляемая партией "Движение за справедливость" экс-крикетера Имрана Хана, не признала результаты выборов, заявив о массовых фальсификациях и вмешательстве военных. Она также обвинила Шарифов в коррупции и злоупотреблении властью. Имран Хан, который был смещен с поста премьера в 2022 году после вотума недоверия, заявил, что его партия будет бороться за свержение "нелегитимного" правительства.

Новые выборы в Пакистане должны состояться в 2025 году.