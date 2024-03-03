реклама
Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра страны. Им стал Шахбаз Шариф, лидер правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги (Наваз), брат бывшего премьера Наваза Шарифа. За его кандидатуру проголосовали 201 из 336 депутатов нижней палаты.
реклама
Шахбаз Шариф уже возглавлял правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года, когда он объявил о своей отставке и роспуске парламента. Он также был главным министром провинции Пенджаб, самой населенной и влиятельной в стране, с 2009 по 2018 год.
Шахбаз Шариф обещал продолжить курс своего брата на экономический рост, борьбу с терроризмом и улучшение отношений с соседями, в том числе с Индией и Афганистаном. Он также выразил надежду на восстановление диалога с Соединенными Штатами, с которыми Пакистан испытывал напряженность в последние годы.
Оппозиция, возглавляемая партией "Движение за справедливость" экс-крикетера Имрана Хана, не признала результаты выборов, заявив о массовых фальсификациях и вмешательстве военных. Она также обвинила Шарифов в коррупции и злоупотреблении властью. Имран Хан, который был смещен с поста премьера в 2022 году после вотума недоверия, заявил, что его партия будет бороться за свержение "нелегитимного" правительства.
Новые выборы в Пакистане должны состояться в 2025 году.