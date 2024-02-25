Венгрия и Швеция подписали соглашения по истребителям Gripen, которые должны усилить обороноспособность венгерских военно-воздушных сил.

Венгрия и Швеция подписали ряд соглашений, касающихся истребителей Gripen, которые должны усилить обороноспособность венгерских военно-воздушных сил. Об этом заявили премьер-министры двух стран на совместной пресс-конференции в Будапеште.

Фото: Истребители GripenПо словам венгерского премьера Виктора Орбана, его страна приобретет у Швеции еще четыре истребителя JAS 39 Gripen, а также расширяет соглашение по технической поддержке уже имеющихся у нее истребителей на следующие 12 лет – до 2036 года. Сейчас у Венгрии есть 14 самолетов Gripen – двенадцать одноместных типа "С" и два двухместных типа "D".



Это соглашение является частью более широкого военно-оборонного партнерства между Венгрией и Швецией, которое также включает сотрудничество в области искусственного интеллекта и инноваций. Венгерский и шведский институты инновации откроют совместный центр, где будут заниматься проектами, связанными с искусственным интеллектом.



Венгерский премьер Виктор Орбан назвал встречу с шведским премьером Ульфом Кристерссоном в Будапеште событием, которое "завершает этап восстановления доверия" в отношениях между двумя странами. Он также подтвердил, что 26 февраля 2024 года, парламент Венгрии наконец будет голосовать за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.



Швеция является единственной страной, членство которой в НАТО еще не одобрено Венгрией. Ранее Орбан заявлял, что его страна поддерживает кандидатуру Швеции, но требовал, чтобы Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием. Кристерссон отказался от такого условия, но сказал, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.



Шведский премьер подчеркнул, что соглашение по истребителям Gripen усилит безопасность Европы и является полезным для обеих стран.