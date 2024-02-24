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Mario vs. Donkey Kong: ремейк классической игры возглавил японские чарты
Игра Mario vs. Donkey Kong, ремейк популярной игры для Game Boy Advance, стала лидером продаж в Японии на прошлой неделе, опередив другие новинки. Это второй по величине запуск игры в серии Mario vs. Donkey Kong в Японии.

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Mario vs. Donkey Kong, ремейк популярной игры для Game Boy Advance, вышедшей в 2004 году, стал лидером продаж в Японии на прошлой неделе. По данным Famitsu, игра была продана в количестве 61 008 копий с 19 по 25 февраля, опередив другие новинки, такие как Persona 5 Strikers и Bravely Default II.

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Это второй по величине запуск игры Mario vs. Donkey Kong в Японии, уступая только оригинальной версии для Game Boy Advance, которая продала 135 392 копии в первую неделю. Эти цифры не учитывают цифровые продажи, которые могут быть еще выше.

Mario vs. Donkey Kong - это головоломка, в которой игроки управляют Марио и его мини-роботами, чтобы спасти Полину из лап Донки Конга. Игра содержит более 100 уровней, а также редактор уровней, позволяющий создавать и делиться своими собственными головоломками. Игра также поддерживает совместную игру до четырех человек.

Mario vs. Donkey Kong является частью серии игр, начавшейся с аркадной игры Donkey Kong в 1981 году, в которой Марио должен был спасти Полину от обезьяны. С тех пор серия развилась и включила различные жанры, такие как платформеры, гонки и файтинги.

Игра доступна для Nintendo Switch с 18 февраля по цене 4 980 иен (около 45 долларов). В мире игра выйдет 26 февраля по цене 39,99 евро (около 48 долларов).


#япония #nintendo #switch #remake #mario #donkeykong
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