iQOO Neo 9 Pro, который является международной версией китайского iQOO Neo 9, включает в себя мощный процессор MediaTek Dimensity 9300, большой экран с высокой скоростью обновления и скоростную зарядку.

iQOO, суббренд vivo, анонсировал свой новый топовый смартфон iQOO Neo 9 Pro, который является международной версией китайского iQOO Neo 9. Новинка включает в себя мощный процессор MediaTek Dimensity 9300, большой экран с высокой скоростью обновления и скоростную зарядку.

Источник изображений: iQOO

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iQOO Neo 9 Pro обладает 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1260x2800 пикселей, поддержкой HDR10+ и адаптивной скоростью обновления до 144 Гц. Экран имеет высокий уровень яркости в 1400 нит и интегрированный оптический датчик отпечатков пальцев. Смартфон функционирует на базе Android 14 с фирменным интерфейсом OriginOS 4.



За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 9300, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Этот процессор поддерживает сети пятого поколения и имеет встроенный графический ускоритель Immortalis-G720 MC12. В зависимости от модификации, iQOO Neo 9 Pro может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 256, 512 или 1024 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 4.03.



Основная камера iQOO Neo 9 Pro состоит из двух модулей: 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 с оптической стабилизацией и светосилой f/1.9 и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора Samsung ISOCELL GN1 с автофокусом и светосилой f/2.04. Камера поддерживает запись видео в разрешении 8K и имеет режимы HDR, панорамы и ночной съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей и светосилу f/2.5.



Аккумулятор iQOO Neo 9 Pro имеет емкость 5160 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить смартфон от 1 до 40% за 9 минут5. Также есть возможность обратной проводной зарядки других устройств. Смартфон имеет стереодинамики с технологией Snapdragon Sound, NFC, ИК-порт, два слота для SIM-карт и порт USB Type-C.



iQOO Neo 9 Pro доступен в трех цветах: черном, синем и красном. Цена смартфона варьируется от 380 до 480 евро в зависимости от конфигурации. Смартфон уже доступен для предзаказа в некоторых регионах, а продажи начнутся в феврале 2024 года.