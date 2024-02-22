Компания Varda Space Industries доказала возможность производства материалов в условиях микрогравитации и их возвращения на Землю. Ее капсула Varda-1 приземлилась в пустыне Юты с оптическими волокнами из циркония, которые имеют уникальные свойства.

Капсула Varda-1, запущенная компанией Varda Space Industries в декабре 2023 года, приземлилась в пустыне Юты 21 февраля 2024 года. Это была первая миссия компании, целью которой было доказать возможность производства материалов в условиях микрогравитации и их возвращение на Землю.

Фото: Varda Space IndustriesКапсула Varda-1 была доставлена на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX, которая также вывела на орбиту другие полезные грузы. На борту капсулы находился миниатюрный завод, который производил оптические волокна из циркония. Этот материал обладает высокой прозрачностью и низкими потерями, что делает его идеальным для использования в телекоммуникациях и лазерах. Однако на Земле его сложно производить из-за воздействия силы тяжести.



Компания Varda Space Industries заявила, что ее целью является создание нового рынка космического производства, который может принести пользу человечеству и экономике. Она планирует запускать новые миссии каждые несколько месяцев, увеличивая объем и разнообразие производимых материалов. Среди них могут быть лекарства, металлы, кристаллы и нанотрубки.



Капсула Varda-1 стала первой в истории космической капсулой, которая вернулась на Землю с грузом, произведенным в космосе. Это открывает новые горизонты для исследования и развития космических технологий и индустрии. Компания Varda Space Industries получила множество поздравлений и похвал от других космических компаний, ученых и политиков за свой прорыв.