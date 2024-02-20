Компания TECNO запускает в России свой новый флагманский смартфон TECNO SPARK 20 Pro+, который отличается от конкурентов своей камерой с высоким разрешением, 120-герцевым экраном и мощным процессором.

TECNO запускает свой новый флагман TECNO SPARK 20 Pro+ на российском рынке. Смартфон привлекает внимание своей камерой с высоким разрешением, 120-герцевым экраном и мощным процессором.

Источник фото: TECNOTECNO SPARK 20 Pro+ обладает задней камерой на 108 Мп, которая дает возможность делать яркие и четкие фотографии даже в условиях низкой освещенности. Смартфон также имеет функцию Super Night Mode, которая улучшает качество фотографий в темное время суток. Передняя камера на 32 Мп гарантирует красивые селфи с эффектом боке.

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Экран смартфона имеет размер 6,8 дюйма и разрешение Full HD+. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает интерфейс плавным и отзывчивым. Экран также защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое сопротивляется царапинам и ударам.

Процессор смартфона - Helio G99 Ultimate, который специально создан для игровых устройств. Он состоит из восьми ядер с максимальной частотой 2,05 ГГц и графического ускорителя Mali-G76 MC4. Процессор использует технологию HyperEngine, которая оптимизирует производительность, энергопотребление и сетевое подключение при играх. Смартфон также имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить с помощью карты памяти.

Источник фото: TECNOАккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 8.0. Смартфон также имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, разъем для наушников 3,5 мм и поддержку двух SIM-карт.

TECNO SPARK 20 Pro+ представлен в трех цветовых вариантах: черном, серебристом и золотистом. Цена смартфона в России составляет 24990 рублей. Смартфон можно купить в официальном интернет-магазине TECNO или в партнерских сетях розничной торговли.