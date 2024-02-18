И вскоре попытается совершить мягкую посадку на поверхности Луны.

Intuitive Machines, американская частная компания, занимающаяся разработкой и производством лунных модулей, 18 февраля текущего года сообщила, что ее первый аппарат Nova-C, получивший имя Odysseus («Одиссей»), успешно вышел на лунную орбиту и прислал первые фотографии, на которых видна Земля.

Odysseus был запущен на ракете Falcon 9 от SpaceX с космодрома Кеннеди во Флориде 15 февраля 2024 года.

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Источник изображений: Intuitive Machines

Odysseus является первым частным лунным модулем, который попытается совершить посадку на поверхности Луны. Он доставит на Луну несколько научных и технологических грузов NASA в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая является частью лунной инициативы "Артемида". Среди этих грузов — первый прототип радиотелескопа для Луны, который позволит изучать космические волны, недоступные для наблюдения с Земли.

Odysseus также будет тестировать новые технологии для лунной навигации и связи, которые могут быть полезны для будущих лунных миссий и астронавтов. Он будет использовать специальный навигационный демонстратор, который будет определять свое положение на Луне относительно других космических аппаратов, наземных станций или роверов. Кроме того, он будет устанавливать на Луне ретрорефлекторы, которые будут служить ориентирами для коммуникации и навигации для будущих автономных навигационных технологий.

Odysseus планирует совершить посадку на Луне в районе Океана Бурь в конце февраля 2024 года. Он будет работать на Луне в течение 14 дней, после чего перейдет в спящий режим.