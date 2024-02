Блоги Yamaha Серый

Компания BYD Co Ltd, крупнейший в мире производитель электромобилей, объявила о планах построить новый завод в Мексике, чтобы увеличить свои поставки на рынок США. Компания также инвестирует в постройку завода в Бразилии для латиноамериканского рынка. Эти проекты являются частью стратегии компании по расширению своего глобального присутствия и конкуренции с американской Tesla Inc.

