Компания BYD Co Ltd, крупнейший в мире производитель электромобилей, объявила о планах построить новый завод в Мексике, чтобы увеличить свои поставки на рынок США. Компания также инвестирует в постройку завода в Бразилии для латиноамериканского рынка. Эти проекты являются частью стратегии компании по расширению своего глобального присутствия и конкуренции с американской Tesla Inc.

Компания BYD Co Ltd, крупнейший в мире производитель электромобилей, намерена построить новый завод в Мексике, чтобы увеличить свои поставки на рынок Соединенных Штатов. Об этом сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на руководителя мексиканского подразделения компании.

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BYD Co Ltd - это китайская компания, специализирующаяся на производстве электротранспорта, аккумуляторов, солнечных панелей и других продуктов в области новых источников энергии. В первом квартале 2023 года компания опередила своего главного конкурента - американскую Tesla Inc - по объему продаж электромобилей.

Согласно Nikkei, BYD Co Ltd проводит технико-экономическое исследование для выбора оптимального места и условий для строительства нового завода в Мексике. Компания также ведет переговоры с местными властями на разных уровнях. Целью проекта является создание экспортного центра для поставки электромобилей на рынок США, который является одним из самых крупных и перспективных в мире.

"Для того, чтобы стать международным брендом, нам нужно иметь зарубежное производство", - заявил Чжоу Цзоу, генеральный директор BYD Co Ltd в Мексике, в интервью Nikkei.

Кроме того, BYD Co Ltd планирует инвестировать 3 миллиарда бразильских реалов (примерно 606 миллионов долларов) в постройку завода в Бразилии, который будет производить электромобили, автобусы и грузовики для латиноамериканского рынка, сообщает Nikkei.