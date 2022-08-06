Продажи начнутся в конце месяца.

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Смартфон OnePlus 10T был официально представлен. Уже сейчас можно сделать предварительный заказ, но первые поставки ожидаются только к концу августа. До того, как состоялось официальное представление новинки, было заявлено, что флагман будет иметь мощный процессор и быструю зарядку. Производитель своё слово сдержал.

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Кадровая частота экрана составляет 120 Гц. В основу положена панель на органических светодиодах диагональю 6,7 дюйма формата FHD+. Матрице защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus.

Флагман оснащается хорошей камерой, но по качеству она уступает OnePlus 10 Pro. Главный модуль получил разрешение 50 МП и сенсор Sony IMX766. Также предусмотрены сверхширокоугольный объект и сенсор для макро.

Что касается производительности, техническая часть OnePlus 10T представлена мощным процессором Snapdragon 8 Plus Gen1. На выбор доступно две модификации. В базовую версию входит 8 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной памяти. Самая продвинутая конфигурация обладает 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

Аккумуляторная батарея на 4800 мА*ч способна обеспечить долгую автономную работу. Восполнить заряд можно быстро за счёт поддержки зарядки мощностью150 Вт. В качестве программного обеспечения используется Android 12 и фирменная программная оболочка производителя Oxygen OS 12.1.

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В европейских странах первые поставки нового флагмана запланированы на 25 августа. Что касается США, новинка появится в продаже только к концу сентября. Стоимость OnePlus 10T будет варьироваться от 700 до 800 долларов.