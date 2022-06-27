Модель появится в следующем году.

Компания OSOM, которую основали разработчики Essential Phone, работает над собственным смартфоном. Он будет называться Solana Saga, получит флагманскую аппаратную платформу и поступит на рынок в следующем году по относительно высокой цене как для модели неизвестного производителя.

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Solana Saga будет оснащаться 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8+ Gen1, хотя к 2023 году компания Qualcomm представит мобильный процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen2. Чипсет имеет пиковую частоту 3,2 ГГц и поддерживает сотовые сети пятого поколения. Грядущая новинка будет доступна только в одной комплектации – с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопитель ёмкостью 512 ГБ.

На лицевой панели смартфона расположится дисплей AMOLED с пластиковой подложкой и разрешением Full HD+. Диагональ составит 6,55 дюйма, яркость – 700 нит на максимуме, а частота максимальная частота обновления изображения – 120 Гц. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Solana Saga получит двойную основную камеру с модулями на 50 МП и 12 МП. Датчики изображения – Sony IMX766 и Sony IMX373 соответственно. Первый получит оптику с углом захвата 70 градусов, а второй – 120 градусов. На лицевой стороне модели расположится одинарна фронтальная камера 16-мегапиксельного разрешения на базе датчика Sony IMX481, соединённого с оптикой с углом обзора 80 градусов.

Подсистема питания в будущем смартфоне будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4100 мА*ч. При этом она получит поддержку быстрой зарядки по стандартам Qi (беспроводная) и Qualcomm Quick Charge 5.0 (проводная). Модель останется без стереофонических динамиков и разъёма для наушников, но при этом получит беспроводные контроллеры Wi-Fi / Bluetooth и чип NFC.

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Solana Saga будет отличаться наличие специальных средств безопасного управления криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами. В разработке смартфона принимает участие блокчейн-компания Solana, что отразилось в названии аппарата. Стоимость модели составит 1000 долларов.