На этой неделе компания realme представила глобальные версии смартфонов GT Neo 3 и GT Neo 3T. Накануне производитель из Китая опубликовал стоимость новинок в Европе. Обе на старте продаж будут доступны со скидкой.
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Смартфоны работают под управлением операционной системой Android 12 с прошивкой MIUI 13. В каждой новинке установлены фронтальная 16-мегапиксельная камера, стереодинамики, 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль и NFC.
Обычный realme GT Neo 3 оснащён процессором Dimensity 8100. Спереди установлена панель AMOLED диагональю 6,7 дюйма формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В основной камере используется модуль на 50 МП с оптической стабилизацией изображения.
Версия T несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 870. Основная камера имеет разрешение 64 МП, но лишена системы оптической стабилизации изображения. Экран AMOLED характеризуется диагональю 6,62 дюйма, разрешением Full HD+ и тоже поддерживает 120 Гц.
realme GT Neo 3 доступен в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Первый вариант получил аккумулятор на 5000 мА*ч и 80-ваттную быструю зарядку. Стоимость составила 600 евро, но на старте продаж доступна скидка в размере 50 евро. Второй вариант получил 120-ваттную зарядку, но ёмкость АКБ уменьшена до 4500 мА*ч. Цена составила 700 евро. Тут уже без скидок. В обоих случаях предусмотрено 256 ГБ внутреннего хранилища.
Купить realme GT Neo 3T пользователи смогут за 400 евро в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Позже цена будет повышена на 30 евро. Этот смартфон поддерживает 80-ваттную зарядку по проводу и работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч.
Также производитель представил специальное издание realme gT Neo 3T Dragon Ball Z Edition за 500 евро, но география продаж будет ограниченной. Ещё одна новинка компании – полностью беспроводные наушники realme Buds Air 3 в новом цвете Nitro Blue ща 80 евро. Заметим, что наушники в других цветах стоят 60 евро.