Представлена и одна специальная версия.

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

На этой неделе компания realme представила глобальные версии смартфонов GT Neo 3 и GT Neo 3T. Накануне производитель из Китая опубликовал стоимость новинок в Европе. Обе на старте продаж будут доступны со скидкой.

реклама

Смартфоны работают под управлением операционной системой Android 12 с прошивкой MIUI 13. В каждой новинке установлены фронтальная 16-мегапиксельная камера, стереодинамики, 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль и NFC.

Обычный realme GT Neo 3 оснащён процессором Dimensity 8100. Спереди установлена панель AMOLED диагональю 6,7 дюйма формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В основной камере используется модуль на 50 МП с оптической стабилизацией изображения.

Версия T несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 870. Основная камера имеет разрешение 64 МП, но лишена системы оптической стабилизации изображения. Экран AMOLED характеризуется диагональю 6,62 дюйма, разрешением Full HD+ и тоже поддерживает 120 Гц.

realme GT Neo 3 доступен в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Первый вариант получил аккумулятор на 5000 мА*ч и 80-ваттную быструю зарядку. Стоимость составила 600 евро, но на старте продаж доступна скидка в размере 50 евро. Второй вариант получил 120-ваттную зарядку, но ёмкость АКБ уменьшена до 4500 мА*ч. Цена составила 700 евро. Тут уже без скидок. В обоих случаях предусмотрено 256 ГБ внутреннего хранилища.

Купить realme GT Neo 3T пользователи смогут за 400 евро в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Позже цена будет повышена на 30 евро. Этот смартфон поддерживает 80-ваттную зарядку по проводу и работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА*ч.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Также производитель представил специальное издание realme gT Neo 3T Dragon Ball Z Edition за 500 евро, но география продаж будет ограниченной. Ещё одна новинка компании – полностью беспроводные наушники realme Buds Air 3 в новом цвете Nitro Blue ща 80 евро. Заметим, что наушники в других цветах стоят 60 евро.