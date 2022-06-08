Самая дорогая версия стоит $510.

Компания realme расширила список производительных и одновременно относительно недорогих смартфонов. Очередная новинка китайского производителя называется realme GT Neo 3T. Она имеет ряд отличий в сравнении с обычным GT Neo 3, несмотря на добавление лишь одной буквы в названии.

реклама

Герой заметки тоже оборудован AMOLED-панелью формата Full HD+, которая поддерживает и HDR10+, и частоту развёртки 120 Гц. Прикрывает её всё то же стекло Gorilla Glass пятого поколения. Однако, диагональ уменьшена с 6,7 дюйма до 6,62 дюйма.

На тыльной панели главное изменение – основная камера. Она исполнена во всё том же прямоугольном блоке и включает три оптических модуля, но расположились они по-другому. Теперь два больших объектива расположены вертикально, а третий модуль установлена справа. Разрешение главного и ультра-широкоугольного составило соответственно 64 МП и 8 МП. Датчик изображения на 50 МП убрали. Для макросъёмки используется 2-мегапиксельный сенсор. На лицевой стороне новинки установлена фронтальная 16-мегапкисельная камера.

5-нанометровый мобильный процессор Dimensity 8100 заменили на 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870. Чипсет имеет графику Adreno 650, а пиковая частота CPU составляет 3,2 ГГц, что до сих пор является рекордом. Платформа работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вместимость внутреннего хранилища может составлять 128 ГБ или 256 ГБ. За автономность realme GT Neo 3T отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 80-ваттной зарядкой. На полную подзарядку смартфона уходит около 30 минут. Тут ничего не изменилось в сравнении с обычным realme GT Neo 3.

Новинка среднего класса работает на базе операционной системы Android 12, поверх которой установлена проприетарная надстройка realme UI 3.0. Также на борту смартфона есть стереофонические динамики, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2, навигационный модуль GPS, а также чип NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и порт USB-C. Выход под наушники отсутствует. Снимать видео модель умеет в разных форматах вплоть до 4K UHD с частотой кадров 60 FPS.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на 3090 Gigabyte Gaming 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Купить realme GT Neo 3T можно в трёх цветовых вариантах: Dash Yellow, Drifting White и Shade Black. Первые два отличаются «шахматной» задней стороной. Рекомендованная производителем стоимость версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 470 долларов. Вариант с накопителем удвоенной вместимости китайская компания оценила в 510 долларов.