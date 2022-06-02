Шесть смартфонов оснащены Snapdragon 778G.

Вчера мы писали о топ-10 смартфонов флагманского уровня и среднего класса по части производительности, которые были протестированы в AnTuTu в течение прошлого месяца. Разработчики бенчмарка также опубликовали список самых мощных недорогих моделей.

реклама

В десятке доминируют смартфоны на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G. Эта однокристальная система используется в шести моделях, а ещё две получили улучшенную версию мобильного чипа под названием Snapdragon 778G+. И лишь один девайс оснащён процессором MediaTek. Речь об OPPO Reno7 5G, который с 8 ГБ оперативной памяти и SoC Dimensity 900 занял пятое место, набрав 543 566 баллов.

Несмотря на то, что Snapdragon 778G+ является более быстрой однокристальной системой, чем обычная Snapdragon 778G, ни один смартфон с этим чипом не смог занять первое место в рейтинге. Процессором оборудованы Xiaomi CIVI 1S и Honor 60 Pro. Первый с 8 ГБ оперативной памяти набрал 552 084 балла, второй с 12 ГБ ОЗУ проявил себя ещё хуже – 548 726 баллов. Занятие места – второе и третье соответственно.

А лидером стал iQOO Z5 компании vivo. В майских тестах средний результат версии с 8 ГБ оперативной памяти составил 577 190 пунктов. В первой пятёрке также оказалась модель realme Q3s с 8 ГБ оперативки и 543 725 баллами в активе. Как вы поняли, она обосновалась на четвёртой позиции.

Вторую пятёрку рейтинга открывает Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Это первый в мире и всё ещё единственный смартфон на рынке с однокристальной системой Snapdragon 780G под капотом. Ему бенчмарк AnTuTu присудил 535 383 балла.

Вслед за ним идёт трио смартфонов компании Honor номерной серии. Выше всех расположился Honor 60. Строчкой ниже разместился Honor 50 Pro, а за ним – обычный Honor 50. Результаты в майских тестах составили 525 616 баллов, 524 766 баллов и 519 302 балла соответственно. Все три модели оборудованы 8 ГБ оперативной памяти.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Замыкает топ-10 первый и единственный в списке смартфон компании Huawei. Модель nova 9 с 8 ГБ оперативной памяти набрала 502 200 «попугаев». Как видим, каждому из десяти девайсов в рейтинге удалось покорить отметку 500 000 очков.