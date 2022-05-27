Но пока что неизвестно, когда именно.

Китайская компания Xiaomi может в ближайшее время анонсировать в России два новых флагманских смартфона. Речь идёт о моделях Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro Hypercharge. Обе были замечены в базе данных Евразийской экономической комиссии.

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Стандартная модель проходит под модельным номером 22071212AG. Версия Pro получила номер 212081212UG. Индекс G свидетельствует о том, что смартфоны будут работать на базе глобальной версии программного обеспечения MIUI.

Заметим, что российские Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro Hypercharge в некоторых регионах (преимущественно в странах Азии, будут продаваться как Redmi K50S и Redmi K50S Pro Hypercharge. Также в ближайшее время ожидается презентация Xiaomi 12T Pro, он же Redmi K50S Pro. Он на сайте Евразийской экономической комиссии замечен не был.

Зато в базе данных регулятора появилась одна модель Redmi и сразу два смартфона бренда POCO. Номера – 220733SFG и 22071219CG / 2207117BPG соответственно. Опять же, индекс G указывает на то, что речь идёт о глобальных версиях устройств. Коммерческие названия не уточняются.

Возвращаясь к 12T и Xiaomi 12T Pro Hypercharge, отметим, что оба флагмана получат 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8+ Gen1. В продаже они появятся с прошивкой MIUI 13 и операционной системой Android 12 сразу из коробки. Никакой информации о ценах пока что нет.

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Напомним, в России официально продавали все «T-флагманы», начиная с Xiaomi Mi 9T Pro и заканчивая Xiaomi 11T Pro. Сейчас в официальном магазине остались только Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro на Dimensity 1200 и Snapdragon 888 соответственно. Первая модель стоит от 44 990 рублей до 49 990 рублей в зависимости от модификации памяти. За вторую нужно заплатить 53 990 рублей или 59 990 рублей.