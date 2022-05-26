Японская компания Sony начала постепенно выпускать игры, изначально разработанные для PlayStation, на персональные компьютеры. В конце лета 2020 года владельцы ПК смогли поиграть в Horizon Zero Dawn. Спустя почти год им стала доступна Days Gone, а в начале нынешнего года состоялся релиз God of War.
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После выхода Horizon Zero Dawn для компьютеров на Windows прошло уже почти два года. За это время игра в жанре Action/RPG разошлась тиражом почти 2,4 млн копий. Выручка компании Sony при этом составила примерно 60 млн долларов.
ПК-версия Days Gone около двух недель назад отмечалась первую годовщину после выхода. Само собой, она принесла не так много компании, а именно 22,7 млн долларов. По состоянию на март было реализовано примерно 852 000 копий.
Второе место в обоих случаях занимает хит God of War. Несмотря на то, что он был выпущен более чем на полгода позже, чем Day Gone, выручка компании Sony составила 26,2 млн долларов. Всего производитель смог продать 971 000 копий игры.
Таким образом, выпуск трёх проектов на ПК принёс компании из Страны восходящего Солнца более 100 млн долларов. Компания прогнозирует, что в нынешнем году её суммарный доход от реализации ПК-игр составит 300 млн долларов.