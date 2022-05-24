Стоимость начинается с 675 долларов.

Компания Xiaomi анонсировала ноутбуки RedmiBook Pro 2022 года с дискретной графикой NVIDIA и процессорами AMD семейства Ryzen 6000. Но покупателям будут доступны и более дешёвые модели, которые не могут похвастаться видеокартой.

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Ноутбуки предлагаются в двух версиях: с 14-дюймовым и 15,6-дюймовым дисплеями. Первая оборудована матрицей с разрешением 2,5K с пропорциями 16 к 10 и частотой кадров 120 Гц. Вторая получила 90-герцевую панель с тем же соотношением сторон, но разрешение увеличено до 3,2K. Также производитель заявляет 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB и поддержку DC Dimming.

Более компактная версия Xiaomi RedmiBook Pro 2022 заключена в корпус толщиной 15,9 мм и весит 1,45 кг. Толщина старшей модели составляет 14,9 мм. Корпус каждой новинки изготовлен из авиационного алюминия. В арсенале каждого ноутбука есть USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и без, USB Type-A и HDMI 2.0. При этом 15,6-дюймовая модель может похвастаться слотом для карт SD.

Оба лэптопа предлагают покупателям 6-ядерный процессор Ryzen 5 6600H либо 8-ядерный Ryzen 7 6800H. Это 6-нанометровые 45-ваттные мобильные процессоры с поддержкой многопоточности. Частота составляет 3,3-4,5 ГГц и 3,2-4,7 ГГц соответственно.

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Вне зависимости от модификации оба RedmiBook Pro 2022 комплектуются 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя составляет 512 ГБ. Похвастаться видеокартой GeForce RTX 2050 может только 15,6-дюймовая модель. С ценами вы можете ознакомиться ниже.



RedmiBook Pro 14 2022 RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen 5 6600H 675 долларов 700 долларов Ryzen 7 6800H 765 долларов 800 долларов Ryzen 5 6600H + GeForce RTX 2050 - 885 долларов Ryzen 7 6800H + GeForce RTX 2050 - 975 долларов