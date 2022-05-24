В Европе цена стартует с отметки 450 евро.

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

После того как Минпромторг объявил о планах перейти к практике параллельного импорта, в России начали появляться смартфоны компании Samsung с маркировкой из Казахстана. В частности, модель среднего уровня Samsung Galaxy A73 5G. Правда, стоимость порадует мало кого.

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Новинка была анонсирована в середине марта нынешнего года. Она получила 6-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 778G и доступна в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ пользовательской памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 25 Вт.

В смартфоне установлен 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus, который имеет разрешение Full HD+, яркость до 800 нит, частоту обновления 120 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев. Дисплею защиту обеспечивает стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

Сильной стороной Samsung Galaxy A73 5G стала 108-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения. Ультра-широкоугольный модуль имеет разрешение 12 МП, а сенсоры для макросъёмки и размытия фона – по 5 МП. Также в новинке есть фронтальная камера для селфи, построенная на базе 32-мегапиксельного датчика изображения.

Новинка сразу из коробки работает под управлением программного обеспечения One UI 4.1. В основу оболочки положена операционная система Android 12. Прочие технические параметры смартфона включают защиту от воды класса IP67, пластиковую заднюю крышку, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и стереофонические динамики.

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Стоимость Samsung Galaxy A73 5G в Европе стартует с отметки 449 евро. В России новинка продаётся в магазине «Связной» намного дороже. В частности, цена модификации со 128 ГБ встроенной памяти составляет 62 990 рублей (1000 евро), тогда как вариант с накопителем удвоенной вместимости стоит 69 990 рублей (1100 евро).