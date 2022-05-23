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Xiaomi 12X начал продаваться в России по официальной цене от 79 990 рублей
Топовая версия стоит как Xiaomi Mi 11.
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Сегодня мы писали о старте продаж в России флагманов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Версия Pro умудрилась стать самым дорогим смартфоном в истории китайской компании. Вместе с двумя топовыми модулями на рынке Российской Федерации появился пока ещё самый скромный представитель нового поколения – Xiaomi 12X. Правда, стоит он на уровне прошлого флагмана Xiaomi Mi 11.

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Xiaomi 12X – это упрощённая версия стандартного издания. Герой заметки тоже оборудован 6,28-дюймовой панелью AMOLED с частотой развёртки 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, встроенным сканером отпечатков пальцев и стеклом Gorilla Glass Victus.

Камеры также идентичные – основная на 50 МП + 13 МП + 5 МП и фронтальная на 32 МП. Без изменений оставили и ёмкость аккумуляторной батареи – 4500 мА*ч. 67-ваттную проводную зарядку сохранили, а вот от 50-ваттной подзарядки беспроводным путём китайский производитель решил избавиться.

Ключевое же отличие между Xiaomi 12X и Xiaomi 12 касается модели мобильного процессора. Вместо топовой однокристальной платформы Snapdragon 8 Gen1 компания использовала намного более скромный мобильный процессор Snapdragon 870. Хотя он имеет более высокую пиковую частоту – 3,2 ГГц против 3 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 650.

Российская версия Xiaomi 12X доступна только в двух модификациях. Вариант со 128 ГБ встроенной памяти компания оценила в 79 990 рублей. Стоимость конфигурации с накопителем ёмкостью 256 ГБ на российском рынке составила 85 990 рублей. Таким образом, в топовой комплектации новина стоит на уровне Xiaomi Mi 11 с 256 ГБ хранилища. Заметим, что в Европе субфлагман появился только с 256 ГБ ПЗУ по цене 700 евро или 43 500 рублей.

Вне зависимости от спецификации смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти. Покупателям он доступен в синей, серой и фиолетовой расцветкой. Тут компания решила вообще ничего не менять в сравнении с более топовыми моделями семейства.

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На официальном сайте Xiaomi в России указано, что Xiaomi 12X из коробки работает под управлением оболочки MIUI 13 на базе операционной системы Android 11. Однако, глобальная версия уже получила Android 12, поэтому и российский релиз нового «зелёного робота» ожидается в ближайшее время.

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#xiaomi
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