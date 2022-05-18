Китайский бренд Honor впервые возглавил китайский рынок смартфонов. В ближайшее время компания анонсирует семейство моделей среднего класса Honor 70. Ожидается, что оно будет состоять из одноимённого стандартного издания, а также версий Pro и Pro+.
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Honor 70 или 70 Pro (или оба) получит необычную основную камеру – на 54 МП. В настоящее время подобным сенсором не может похвастаться ни один смартфон в мире. Подробностей о датчике изображения пока нет, но известно, что он будет иметь оптический формат 1/1,49 дюйма. В Honor 70 Pro+ мы увидим топовую матрицу Sony IMX800 типа 1/1,1 дюйма с разрешением 50 МП.
Отметим, что смартфоны будут оборудованы разными однокристальными системами. Стандартное издание получит ещё неанонсированную мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, которая в тестах выдаёт результаты на уровне Snapdragon 778G.
Старые версии обзаведётся чипсетами компании MediaTek. Так, под капотом Honor 70 Pro будет установлена система-на-чипе Dimensity 8100, а версия Pro+ получит более мощную 4-нанометровую SoC Dimensity 9000, которая используется в нескольких смартфонах OPPO, vivo и Redmi.
Презентация моделей семейства Honor 70 состоится 30 мая. О ценах пока что информации нет. Все три новинки поступят в продажу летом с предустановленной операционной системой Android 12, а на глобальному рынке будут продаваться с сервисами Google.