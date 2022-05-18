Презентация состоится уже 30 мая.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Китайский бренд Honor впервые возглавил китайский рынок смартфонов. В ближайшее время компания анонсирует семейство моделей среднего класса Honor 70. Ожидается, что оно будет состоять из одноимённого стандартного издания, а также версий Pro и Pro+.

реклама

Honor 70 или 70 Pro (или оба) получит необычную основную камеру – на 54 МП. В настоящее время подобным сенсором не может похвастаться ни один смартфон в мире. Подробностей о датчике изображения пока нет, но известно, что он будет иметь оптический формат 1/1,49 дюйма. В Honor 70 Pro+ мы увидим топовую матрицу Sony IMX800 типа 1/1,1 дюйма с разрешением 50 МП.

Отметим, что смартфоны будут оборудованы разными однокристальными системами. Стандартное издание получит ещё неанонсированную мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, которая в тестах выдаёт результаты на уровне Snapdragon 778G.

Старые версии обзаведётся чипсетами компании MediaTek. Так, под капотом Honor 70 Pro будет установлена система-на-чипе Dimensity 8100, а версия Pro+ получит более мощную 4-нанометровую SoC Dimensity 9000, которая используется в нескольких смартфонах OPPO, vivo и Redmi.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Презентация моделей семейства Honor 70 состоится 30 мая. О ценах пока что информации нет. Все три новинки поступят в продажу летом с предустановленной операционной системой Android 12, а на глобальному рынке будут продаваться с сервисами Google.