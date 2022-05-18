И много носимых гаджетов разных ценовых категорий.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Китайская компания Huawei провела в Европе больше мероприятие, посвящённое локальному анонсу ряда новинок. Звезда программы – флагманский сгибаемый смартфон Huawei Mate Xs 2, который дебютировал в Поднебесной около месяца назад. Также сегодня были презентованы носимые гаджеты, но о них мы вспомним ближе к концу материала.

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Huawei Mate Xs 2 имеет габариты 156,5 x 139,3 x 5,4 мм в разложенном виде и 156,5 x 75,5x 11,1 мм в сложенном состоянии. Весит новинка примерно 255 граммов. Спереди установлен большой 7,8-дюймовый дисплей с разрешением 2200 x 2480 точек, который поддерживает частоту развёртки 120 Гц. В круглом отверстии вверху справа находится фронтальная камера с необычным разрешением 10,7 МП.

Сзади тоже есть дисплей, но более скромный. В его основе лежит простая панель OLED с разрешением 1176 x 2480 пикселей. Диагональ составляет 6,5 дюйма. В стороне от тыльного экрана установлена основная камера с модулями на 50 МП, 13 МП и 8 МП. Последний имеет OIS и обеспечивает 3-кратный зум без потери качества.

Оригинальная версия Huawei Mate Xs 2 оборудована 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256/512 ГБ. Вариант с 12 ГБ ОЗУ оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 4880 мА*ч. В двух других вариантах установлен аккумулятор на 4600 мА*ч. Собственно, такой вариант приехал в Европу. Предлагается он с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ энергонезависимой памяти.

Аппаратная платформа строится вокруг 5-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888 без поддержки сетей пятого поколения. 4G-версия чипа имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графику Adreno 660. Прочие технические характеристики смартфона включают ИК-порт, NFC, USB Type-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Сканер отпечатков пальцев установлен на правой стороне корпуса. Мощность быстрой зарядки составляет 66 Вт.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android (версия не уточняется) с программным обеспечением EMUI 12. Рекомендованная цена Huawei Mate Xs 2 составила 2000 евро. Ожидается, что если новинка появится в России, то будет стоить примерно 200 000 рублей, как Huawei Mate Xs.

Также в Европе дебютировали умные часы Huawei Watch D и Huawei Watch GT 3 Pro. Обе модели имеют NFC, GPS, защиту IP68 и могут снимать ЭКГ. Первую оценили в 450 евро, вторую – в 370 евро и 500 евро в зависимости от материала корпуса.

Компанию часам составили спортивные браслеты. Huawei Watch Fit 2 получил NFC и ценник 150 / 200 / 250 евро в зависимости от дизайна. Стоимость бюджетной модели Huawei Band 7 (уже без NFC) составила 60 евро.

Huawei Watch D

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch Fit 2





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Huawei Band 7