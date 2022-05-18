Для Zenfone 7 / 7 Pro 2020 года.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Тайваньский гигант ASUS выпустил обновление программного обеспечения ZenUI для двух топовых смартфонов 2020 года выпуска. Вы уже могли догадаться, что речь о моделях Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro на базе на тот момент топовых однокристальных системы Qualcomm.

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Обе модели дебютировали 26 августа 2020 года и спустя неделю поступили в продажу. Друг от друга смартфоны не отличаются почти. Оба оборудованы Super AMOLED-дисплеем формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма, стереодинамиками и аккумулятором на 5000 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой. Во флагманах установлена откидная камера, которая может выполнять роль и тыльной, и передней. Разрешение составляет 64 МП + 8 МП + 12 МП.

Аппаратная платформа ASUS Zenfone 7 строится вокруг однокристальной системы Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 Гц. Объём оперативной памяти составляет 6/8 ГБ, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ в обоих случаях.

ASUS Zenfone 7 Pro получил более продвинутую однокристальную систему Snapdragon 865+, у которой пиковая частота CPU повышена до 3,1 ГГц. Кроме того, смартфон доступен исключительно в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти.

В 2020 году оба флагмана начали продаваться с предустановленным программным обеспечением ZenUI на базе операционной системы Android 10. Спустя время они получили Android 11, а теперь пришло время переходить на двенадцатую ревизию «зелёного робота».

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Пока что обновление доступно для смартфонов с модельными номерами ZS670KS (Zenfone 7) и ZS671KS (версия Pro). Апдейт приносит все основные новшества операционной системы Android 12, убирает приложение ASUS Safeguard (меняет на Emergency SOS), оптимизирует панель быстрых настроек и обновляет «родные» приложения. Номер обновления для ASUS Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro – 31.0210.0210.250. Проверить наличие можно в настройках в меню «Система».