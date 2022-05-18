Представлены realme Narzo 50 и Narzo 50 Pro.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Каки было запланировано, сегодня, 18 мая, компания realme представила дуэт смартфонов серии Narzo. Младшая модель называется realme Narzo 50, а старшая – Narzo 50 Pro. Обе поддерживают сотовые сети пятого поколения и оснащены чипами компании MediaTek линейки Dimensity.

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Обычный realme Narzo 50 будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 11 (для Китая). Он тоже оборудован однокристальной системой Dimensity 810, которая имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и выполняется по нормам 6-нанометровой технологии.

Чипсет трудится в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 64/128 ГБ данных. Ёмкость комплектной батареи в новинке составляет 5000 мА*ч, а зарядка по проводу имеет мощность 33 Вт, что довольно скромно даже для этой ценовой категории.

В основной камере realme Narzo 50 используется пара модулей: главный на 48 МП и портретный на 2 МП. Для селфи спереди установлена 8-мегапиксельная матрица. Она расположена в каплевидном вырезе по центру 6,6-дюймового дисплея. Сам экран имеет форм FHD+ и частоту обновления 90 Гц, а в его основу положена матрица IPS. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце корпуса.

В realme Narzo 50 Pro нас ждут более продвинутые параметры. В частности, 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 920, как в Redmi Note 11 Pro+. Максимальная частота CPU составляет 2,5 ГГц. Работает процессор в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от комплектации накопитель имеет вместимость 128 ГБ.

В основной камере Pro-версии появился ультра-широкоугольный 8-мегапиксельный модуль с углом захвата почти 120 градусов. Разрешение камеры для селфи выросло до 16 МП. Также продвинутый вариант оснащается AMOLED-дисплеем FHD+ диагональ 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев.

realme Narzo 50 Pro, как и младший брат, получит аккумулятор на 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой. Стереодинамики, Wi-Fi / Bluetooth, GPS и выход для наушников тоже на месте. При этом ни одна из новинок не может похвастаться чипом NFC.

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Работают смартфоны под управлением операционной системы Android 12, дополненной фирменным софтом realme UI 3.0. Стоимость realme Narzo 50 в модификациях 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ составила 200 долларов, 215 долларов и 230 долларов соответственно. За версию Pro придётся отдать минимум 285 долларов. Топовый вариант оценён в 310 долларов. Обе модели доступны в цветах Hyper Black и Hyper Blue.