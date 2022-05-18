Каки было запланировано, сегодня, 18 мая, компания realme представила дуэт смартфонов серии Narzo. Младшая модель называется realme Narzo 50, а старшая – Narzo 50 Pro. Обе поддерживают сотовые сети пятого поколения и оснащены чипами компании MediaTek линейки Dimensity.
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Обычный realme Narzo 50 будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 11 (для Китая). Он тоже оборудован однокристальной системой Dimensity 810, которая имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и выполняется по нормам 6-нанометровой технологии.
Чипсет трудится в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 64/128 ГБ данных. Ёмкость комплектной батареи в новинке составляет 5000 мА*ч, а зарядка по проводу имеет мощность 33 Вт, что довольно скромно даже для этой ценовой категории.
В основной камере realme Narzo 50 используется пара модулей: главный на 48 МП и портретный на 2 МП. Для селфи спереди установлена 8-мегапиксельная матрица. Она расположена в каплевидном вырезе по центру 6,6-дюймового дисплея. Сам экран имеет форм FHD+ и частоту обновления 90 Гц, а в его основу положена матрица IPS. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце корпуса.
В realme Narzo 50 Pro нас ждут более продвинутые параметры. В частности, 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 920, как в Redmi Note 11 Pro+. Максимальная частота CPU составляет 2,5 ГГц. Работает процессор в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от комплектации накопитель имеет вместимость 128 ГБ.
В основной камере Pro-версии появился ультра-широкоугольный 8-мегапиксельный модуль с углом захвата почти 120 градусов. Разрешение камеры для селфи выросло до 16 МП. Также продвинутый вариант оснащается AMOLED-дисплеем FHD+ диагональ 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев.
realme Narzo 50 Pro, как и младший брат, получит аккумулятор на 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой. Стереодинамики, Wi-Fi / Bluetooth, GPS и выход для наушников тоже на месте. При этом ни одна из новинок не может похвастаться чипом NFC.
Работают смартфоны под управлением операционной системы Android 12, дополненной фирменным софтом realme UI 3.0. Стоимость realme Narzo 50 в модификациях 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ составила 200 долларов, 215 долларов и 230 долларов соответственно. За версию Pro придётся отдать минимум 285 долларов. Топовый вариант оценён в 310 долларов. Обе модели доступны в цветах Hyper Black и Hyper Blue.