И четыре планшетных компьютера ещё.

Компания Samsung добавила функцию RAM Plus на 44 смартфона. Она даёт возможность расширить объём оперативной памяти дополнительными виртуальными гигабайтами по примеру файла подкачки в компьютерах.

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Изначально технология производителя из Южной Кореи позволяла добавить только 4 ГБ виртуальной ОЗУ вне зависимости от смартфона. Сейчас же компания переработала её, и теперь пользователи могут добавить от 2 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти дополнительно.

Воспользоваться RAM Plus могут владельцы всех флагманских смартфонов серии Galaxy S, начиная с моделей 2019 года (Galaxy S10). В список входят также упрощённые версии Lite и Fan Edition. Причём в случае с Samsung Galaxy S20 Fan Edition, речь идёт сразу о 4G и 5G вариантах на Snapdragon 865 / Exynos 990 и Snapdragon 865 соответственно. Доступна RAM Plus на пяти последних моделях линейки Galaxy Note, а также на всех шести сгибаемых флагманах Galaxy Fold и Galaxy Flip (по три смартфона в каждой серии).

Не забывает компания и о более доступных решениях, которые пользуются популярностью. В частности, RAM Plus с обновлением программного обеспечения доступна для семи смартфонов серии Galaxy A. В этот список входят модели Galaxy A82 / A72 с поддержкой сетей пятого поколения, 4G- и 5G-варианты Galaxy A52, а также Galaxy A52s, Galaxy A42 5G и Galaxy A32 4G. К слову, последнее устройство является первым телефоном Samsung, который получил из коробки поддержку данной технологии.

Помимо серии Galaxy A компания выпустила RAM Plus для Galaxy F62 и Galaxy F23, а также для шести смартфонов Galaxy M. Последними апдейт получили Galaxy M62, Galaxy M42, Galaxy M31 и Galaxy M21. До них обновлением обзавелись Galaxy M32 5G и Galaxy M12.

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Добавить немного виртуальной оперативной памяти могут и владельцы планшетных компьютеров. А именно моделей Galaxy Tab S7 / S7+, Galaxy Tab S7 Fan Edition и Galaxy Tab S6. Таким образом, в общей сложности поддержка технологии RAM Plus доступна для 48 устройство (44 смартфона и 4 планшета). Для активации виртуальных гигабайт нужно открыть настройки и перейти в раздел память.