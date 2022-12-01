Новое обновление добавляет заключительные сюжетные миссии, эстетические особенности и исправляет ошибки.

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Последнее обновление для Assassin's Creed Valhalla вышло почти на неделю раньше и, наряду с исправлениями ошибок и окончательным обновлением истории, включает миссию, связанную со следующей игрой серии: Assassin's Creed Mirage.

Сопутствующий квест называется «Общая история» и включает в себя Рошана, наставника главного героя Assassin's Creed Mirage Басима. В этом квесте она объединится с главным героем Assassin's Creed Valhall Эйвором, обнаружив, что у них есть общий враг. В финальном обновлении Эйвор объединяется со старыми друзьями и в последний раз сражается с давними врагами. В этом обновлении истории также присутствуют элементы сюжета, связанные с Mirage, поскольку Басим становится все более заметным в современных сегментах игры.

В обновлении появилась функция переключения капюшона, позволяющую Эйвору надевать или снимать культовый капюшон Assassin's Creed по своему желанию. Это чисто косметические опции, которые не влияют на стелс-геймплей. Игроки также могут получить бесплатный премиальный предмет в магазине Анимуса. Большинство предметов в магазине в конечном итоге можно будет забрать таким образом. Единственным исключением являются продукты, которые лицензированы. Награды фестиваля также присутствуют во всех магазинах торговцев после выполнения квеста «Первая ночь Самхайма».

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Анонсируя это обновление, Ubisoft также уточнила, что игра не получит режим New Game Plus. Вы можете прочитать полное описание к патчу на официальном сайте Ubisoft .