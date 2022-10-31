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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Игра Iron Man от EA Motive переходит в стадию тестирования
До сольной игры Iron Man еще далеко, но EA Motive занимается ранней доработкой своего проекта Marvel.
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Сообщается, что игра Iron Man от EA Motive вступила в фазу игрового тестирования (всего через месяц после первого анонса). Согласно Insider Gaming, сеансы тестирования будут проходить с 31 октября по 2 ноября, а также будут представлены сеансы обратной связи, на которых будет обсуждаться, как будет работать игра, какие режимы она предложит пользователям для исследования, сюжетные точки и многое другое.

В отчете говорится, что эти сессии будут проводиться один на один, а опыт будет подробно описан на веб-сайте EA Playtesting.

«Посмотрите на игру/продукт изнутри и поговорите о своем опыте напрямую с исследователем EA», — говорится на веб-сайте. «Они будут задавать вам вопросы о вашем опыте, предпочтениях и других областях, представляющих интерес. Эти беседы обычно длятся от 30 до 120 минут и могут происходить онлайн или лично.

Новая игра EA «Железный человек» была официально представлена в прошлом месяце и в настоящее время находится в стадии подготовки к разработке, которую ведет «небольшая команда». По словам генерального директора EA Motive Патрика Клауса, раннее раскрытие было частично сделано для набора персонала, чтобы помочь разработчикам присоединиться к EA для работы над игрой, которая позиционируется как «100% аутентичная» игра Marvel. «Мы находимся на очень ранних стадиях и ожидаем, что на создание такой большой игры уйдут годы», — сказал Клаус в интервью.

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В ближайшие пару лет обещают выпустить множество видеоигр о супергероях. Insomniac работает над сиквелом Marvel про Человека-паука и отдельной игрой о Росомахе. Suicide Squad: Kill the Justice League должна выйти в 2023 году, а в декабре мы можем рассчитывать на Midnight Suns от Marvel.

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#marvell #marvel #ea motive #marvel heroes #marvel games #iron man
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