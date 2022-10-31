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Режиссером «Венома 3» станет Келли Марсель
Режиссером «Венома 3» станет Келли Марсель. Она написала сценарии к первым двум фильмам, а также сценарий «Пятидесяти оттенков серого».
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Сообщается, что у новой части фильма «Веном» будет новый режиссера. Келли Марсель, которая написала и продюсировала первые два фильма «Веном», будет режиссировать третью часть. Марсель также напишет сценарий, основанный на истории, которую она написала вместе со звездой Томом Харди. И Марсель, и Харди также будут продюсировать «Веном 3».

Прежде чем написать первый «Веном» в 2018 году, Марсель написала сценарий диснеевского фильма «Спасти мистера Бэнкса» и сценарий «Пятидесяти оттенков серого». Марсель также написала сюжет для живого боевика Диснея «Круэлла» 2021 года и сценарий для предстоящего телесериала 2022 года «Подмена».

Рубен Флейшер снял оригинальный «Веном», а Энди Серкис заменил его в «Веноме 2». Марсель была частью творческой группы с самого начала.

Что касается «Венома 3», подробности сюжета пока не разглашаются. Харди снова возвращается, чтобы сыграть Эдди Брока/Венома, но кто еще присоединится к актерскому составу и какие другие персонажи могут появиться, неизвестно.

«Веном» 2018 года собрал более 850 миллионов долларов в прокате , а «Веном 2» 2021 года заработал более 500 миллионов долларов во время пандемии. В сиквеле злодея Карнажа сыграл Вуди Харрельсон. Вместе эти два фильма заработали более 1,3 миллиарда долларов по всему миру.

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Пока нет информации о том, когда начнутся съемки «Венома 3» или о дате выхода. Персонаж Веном является персонажем вселенной Marvel о Человеке-пауке от Sony. 

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#marvel #веном #веном 2 #веном 3 #келли марсель
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