В этой статье мы расскажем, как разблокировать быстрое перемещение в Gotham Knights.

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Одна из причин, по которой Бэтмен вселяет страх в сердца преступников по всему Готэм-сити, — это его способность внезапно появляться, где угодно и когда угодно. В Gotham Knights четырем его протеже — Бэтгёрлу, Красному Колпаку, Найтвингу и Робину — немного сложнее передвигаться.

Конечно, вы можете цепляться за крюк с уступа на уступ, вызывать Бэтцикл на уровне улицы и, в конечном итоге, разблокировать специальные способности для перемещения персонажа. Но как насчет быстрого перемещения? Это практически обязательное условие для современных игр с открытым миром.

К счастью, хотя она и недоступна с самого начала, в Gotham Knights действительно есть система быстрого перемещения. Вот как его разблокировать.

Познакомьтесь с Люциусом Фоксом

Само по себе развитие сюжета не открывает автоматически быстрое путешествие в Gotham Knights, но открывает возможность разблокировать быстрое путешествие. Выполняйте патрули и сюжетные миссии, пока не получите сообщение от Люциуса Фокса, который в этой итерации вселенной DC в настоящее время является главой собственной компании Foxteca. Сообщение пришло после того, как проникнуть в тюрьму Блэкгейт и встретиться с Харли Квинн.

Фокс помог Бэтмену, предоставив ему гаджеты и исследования и разработки, и теперь он хочет сделать то же самое для его протеже. Встретьтесь с ним на крыше штаб-квартиры Foxteca, и он откроет вам путь к быстрому путешествию.

Сканирующие дроны

Fox разработала костюм-крыло, который может перевезти вас по городу за считанные секунды, но, конечно, все не так просто. Оказывается, каждый регион Готэма теперь патрулируют дроны GCPD, которые собьют вас, если вы не скомпрометируете их первыми.

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Для этого нужно сканировать их в игровом режиме дополненной реальности. Каждая из зон города имеет свой собственный набор дронов для сканирования, после чего точка быстрого перемещения для этой области становится доступной на экране карты. Первый из них прост, но GCPD впоследствии разработает чудодейственную технологию защиты, которая блокирует ваши сканирования до тех пор, пока они не остановятся в доке. Это делает сканирование некоторых дронов довольно утомительным, так как вам в основном приходится следовать за зацикленными траекториями полета, пока они не остановятся для отдыха. К сожалению, это цена разблокировки быстрого перемещения в Gotham Knights. К счастью, вам нужно сделать это только один раз для каждой части города, и все готово.