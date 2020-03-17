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Кто-нибудь помнит о старом компьютерном боевике 1998 года, под названием SiN? Издатели решили напомнить нам о нём. Но речь, увы, не о ремастере, если вы сразу об этом подумали..

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Игра с 2006 года распространялась на цифровой платформе Steam, также как и её продолжение - SiN Episodes: Emergence. Недавно пользователи заметили, что игра пропала из магазина Steam. Всё бы ничего, бывало уже такое из-за проблем с лицензией или выходом ремастера/ремейка. Но случай уникален тем, что игра пропала не только из магазина, но и из библиотеки владельцев этой игры!

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Владельцы игры, конечно, в ярости от такого и уже пишут в техническую поддержку Steam и пытаются связаться с новым издателем игры Nightdive Studios, который в своём канале Discord сообщил лишь, что "игра проходит некоторое обслуживание". Вероятно, им известно о "проблеме", и, возможно, и правда готовится ремастер игры, но удаление игры из библиотеки пользователей явно преждевременное. Не говоря уже о том, что у сиквела SiN Episodes: Emergence на странице игры также пропал ценник - вероятно, эту игру ждёт та же участь.

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Внимательные пользователи заметили, что в сервисе GOG игра осталась в продаже, и уже ходят слухи, что игру сделали "эксклюзивом" данного сервиса. В GOG и правда иногда продавались некоторые эксклюзивные вещи (старые игры и дополнения к играм), но с горем-пополам они всё же добирались до Steam. Обратного, до этого момента, ещё не случалось. И лучше бы издателю придумать объяснение этому случаю получше "некоторого обслуживания", потому что геймеры начали так называемые "ревью-бомбинг" на странице игры в сервисе GOG.