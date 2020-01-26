Разработчики The Bard's Tale IV: Director's Cut удалили поддержку Windows 7/8.1
Многие читатели наверняка помнят о том, что 14 января этого года Microsoft прекратила поддержку своей операционной системы Windows 7. С того момента прошло очень мало времени, чтобы оценить, как разработчики видеоигр и программного обеспечения будут реагировать на это. Но совсем недавно произошёл один очень интересный инцидент, который вызвал множество споров.
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Фанаты The Bard's Tale IV заметили, что режиссёрская версия (Director`s Cut) игры перестала запускаться на операционных системах Windows, ниже 10 версии. Сначала подумали, что произошла какая-то ошибка в одном из патчей, но довольно быстро на сцену вышли сами разработчики и ответили прямо и без прелюдий:
рекламаMicrosoft прекратила поддержку Windows 7, и с последним обновлением игры мы последовали её примеру, повысив минимальные системные требования игры до Windows 10. Если вы используете более старую версию Windows, то рекомендуем приобрести/обновиться до последней версии.
Разработчики поступили очень "грубо" и даже не удосужились оставить последнюю совместимую сборку. Лишь после наплыва гневных комментариев разработчики пошли немного навстречу и опубликовали способ, как запустить последнюю совместимую с Windows 7 сборку.
рекламаИгроки, конечно же, припомнили то, что студия inXile Entertainment с 10 ноября 2018 года была выкуплена компанией Microsoft и теперь является внутренней студией гиганта компьютерной индустрии. Но даже это не является объяснением, зачем разработчики поступили так резко с Windows 7 и 8.1, когда другие игры от Micrsoft (Halo и Gears 5, к примеру) имеют поддержку Windows 7. Может быть и с этими играми вскоре последуют подобные изменения? Если да, то пользователям Windows 7 теперь нужно быть настороже и внимательно следить за тем, что покупают. Особенно это касается сборника Halo: The Master Chief Collection - ещё не все игры сборника вышли на ПК, поэтому при добавлении будущих игр Microsoft так же под любым предлогом может прекратить поддерживать операционные системы, ниже Windows 10.
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