И новый процессор MediaTek Helio G37.

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Компания Motorola скоро представит новый смартфон среднебюджетного уровня. Новинка будет называться Motorola G22. Она получит не самые передовые технические характеристики, зато сможет похвастаться новым мобильным процессором и будет относительно недорого стоить.

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Начнём с однокристальной системы. Аппаратная платформа будет построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G37, презентации которого только предстоит состояться. Он будет дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства составит 64 ГБ.

В Motorola G22 будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит относительно скромные 18 Вт. На лицевой стороне модели будет установлена жидкокристаллическая панель, выполненная по технологии IPS. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, разрешение – 720p, а частота обновления изображения – 90 Гц.

Смартфон обзаведётся основной камерой с тремя датчиками изображения разрешением 50 МП, 8 МП и 2 МП. Второй сенсор будет соединён с ультра-широкоугольным объективом. Угол захвата изображения составит 118 градусов.

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Прочие параметры смартфона включают разъём для проводных наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельную камеру для селфи. В продаже Motorola G22 появится в Европе по цене 200 евро с предустановленной операционной системой Android 12 сразу из коробки.