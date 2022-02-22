Анонс состоится до конца квартала.

Компания Xiaomi продолжает сертифицировать смартфоны номерной серии нового поколения перед их выходом на международную арену. Линейка включает модели Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro, каждая из которых пока что официально продаётся исключительно на территории Китая.

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Xiaomi 12 и Xiaomi 12X почти не отличаются друг от друга. Стандартное издание получило процессор Snapdragon 8 Gen1 и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Версия с индексом X несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 870. Подзарядкой беспроводным путём смартфон похвастаться не может.

При этом обе модели оборудованы 120-герцевой панелью OLED с HDR10+ и Dolby Vision. Диагональ составляет 6,28 дюйма, а разрешение – 1080p. Смартфоны могут похвастаться основной камерой разрешением 50 МП + 13 МП + 5 МП с оптической стабилизацией, 32-мегапиксельным фронтальным модулем, стереофоническими динамиками и аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с проводной подзарядкой мощностью 67 Вт.

У Xiaomi 12 Pro есть свои козырь. Первый – LTPO 2.0 экран AMOLED E5 компании Samsung. Его диагональ увеличена до 6,73 дюйма, а разрешение – до 1440p. Во-вторых, основной камере установлено сразу три модуля на 50 МП, один из которых имеет оптический зум кратностью 2x. В-третьих, ёмкость комплектного аккумулятора выросла до 4600 мА*ч. В-четвёртых, мощность проводной зарядки составила 120 Вт.

Вместе с тем версия Pro, как и стандартное издание оборудовано мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1. Из общего отметим стереозвук, все беспроводные интерфейсы, до 256 ГБ встроенной памяти, до 12 ГБ оперативки и поддержку 50-ваттной беспроводной подзарядки.

Все три смартфона уже сертифицированы в Индии. По новой информации, там Xiaomi 12 Pro в базовой модификации памяти будет стоить 800 долларов. В ОАЭ сертифицированы только Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12. Модельные номера – 2201122G и 2201123. Последний символ означает, что мы имеем дело с глобальными версиями смартфонов.

Зарубежные инсайдеры утверждают, что презентация флагманов нового поколения на международном рынке состоится после выставки Mobile World Congress 2022, которая в течение следующей недели будет проходить в Барселоне.

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По последней информации, Xiaomi 12X в Европе будет стоить от 600 евро (в Китае – от 500 долларов), Xiaomi 12 – от 800 евро (в Китае – от 590 долларов), а версия Pro – от 1 000 евро (в Китае – от 740 долларов). Все смартфоны сразу из коробки получат глобальную версию прошивки MIUI 13.