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В России начались продажи Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket по цене от 89 999 рублей
Обе модели оснащены 4G-версией Snapdragon 888.
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Китайская компания Huawei начала продавать в России флагманские смартфоны 2021 года выпуска. В течение минувшего года производитель анонсировал топовые модели Huawei Mate X2, Huawei P50 / P50 Pro и Huawei P50 Pocket. На российском рынке теперь официально продаются два последних смартфона.

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Обе модели несут на борту 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888, которая не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. Вместимость накопителя в каждом флагмане имеет ёмкость 256 ГБ и поддерживает расширение картами Nano Memory. Общие технические характеристики новинок включают NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, стереодинамики, USB-C и прошивку EMUI 12 на базе операционной системы Android 11.

В Huawei P50 Pro установлена основная камера разрешением 50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП. Модули – стандартный с оптической стабилизацией, телеобъектив с оптической стабилизацией и 3,5-кратным зумом без потери качества, ультра-широкоугольный и монохромный соответственно.

Версия Pocket получила два широкоугольных модуля разрешением 40 МП и 32 МП (ультра-спектральный), а также ультра-широкоугольную камеру на 13 МП. Обе новинки могут снимать видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS.

В Huawei P50 Pocket установлена сгибаемая панель Foldable OLED диагональю 6,9 дюйма с разрешением 1188 x 2790 точек. На тыльной стороне рядом с основной камерой располагается круглый дополнительный дисплей диаметром 1,04 дюйма. Камера для селфи имеет разрешение 10,7 дюйма. Дактилоскоп обосновался на правом торце.

В Huawei P50 Pro используется 6,6-дюймовая матрица на органических светодиодах. Она характеризуется разрешением 1228 x 2700 пикселей и может похвастаться встроенным сканером отпечатков пальца. Во фронтальной камере установлен сенсор на 32 МП. Частота обновления изображения в каждой новинке составляет 120 Гц.

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Версия Pro отдельно может похвастаться защитой от воды и пыли класса IP68 и инфракрасным излучателем. Смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти. Его стоимость в России составила 89 999 рублей. Флагман предлагается в чёрном и золотистом цветах. Huawei P50 Pocket китайская компания оценила в 129 999 рублей. Складная модель оснащена 12 ГБ ОЗУ и доступна в цвете «Роскошное золото».

#huawei
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