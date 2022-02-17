Анонс может состояться на MWC 2022.

Накануне мы писали о ценах на смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12X в Европе. Вместе с ними дебютирует и глобальная версия Xiaomi 12 Pro. Она поступит на рынок в двух модификациях памяти, будет стоить от 999 евро, но не станет самым дорогим флагманом китайской компании.

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Дата презентации моделей нового поколения за пределами Поднебесной всё ещё не уточняется. Но есть высокая вероятность, что все три смартфона могут дебютировать уже в конце февраля или первых числах марта на вставке Mobile World Congress 2022 в Барселоне. Напомним, что дебют глобальных версий Xiaomi Mi 9 состоялся именно на MWC в 2019 году, а в 2020 году там же компания должна была анонсировать Xiaomi Mi 10, но планы поменялись из-за COVID-19.

Xiaomi 12 Pro является главным флагманским смартфоном нового поколения. Ходят слухи, что в 2022 году производитель не будет выпускать Xiaomi 12 Ultra. Как бы там ни было, версию Pro считается лучшим камерофоном китайской компании прямо сейчас.

Смартфон оборудован тремя 50-мегапиксельными модулями – широкоугольным, ультра-широкоугольным и телеофото. Последний не имеет перископической оптики, а кратность оптического увеличения составляет 2x. Похвастаться декабрьская новинка может поддержкой 4K UHD при 60 FPS, 8K UHD при 24 FPS и оптической стабилизацией. Для селфи используется 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Сердцем Xiaomi 12 Pro стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Герой материала должен был наряду со стандартным изданием стать первым в мире смартфоном на базе этого чипсета, но компания Motorola опередила Xiaomi и выпустила модель Edge X30 на пару недель раньше.

В Китае флагман продаётся в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. В Европе появятся только версии с накопителем объёмом 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составляет 4600 мА*ч. Он поддерживает 120-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 10-ваттную реверсивную беспроводную зарядку.

Флагман нового поколения работает на базе фирменной прошивки MIUI 13 с операционной системой Android 12. В арсенале Xiaomi 12 Pro есть панель WQHD+ на 120 Гц производства компании Samsung, стереофонические динамики Harman / Kardon, USB-C, Wi-Fi 6, NFC, ИК-излучатель и Bluetooth 5.2. Похвастаться защитой от воды новинка в отличие от Xiaomi Mi 11 Pro не может.

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Модификации 8/256 ГБ и 12/256 ГБ в Китае стоят примерно 800 долларов и 850 долларов соответственно. В Европе Xiaomi 12 Pro с 8 ГБ оперативной памяти обойдётся в 999 евро. Цена версии с 12 ГБ ОЗУ составит 1 199 евро. Заметим, что самым дорогим смартфоном компании на глобальном рынке останется Xiaomi Mi 11 Ultra, который был оценён в 1 499 евро, но ещё до старта продаж подешевле на 200 евро.