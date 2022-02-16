Дата анонса пока что не уточняется.

Xiaomi готовится к презентации флагманских смартфонов нового поколения на европейском рынке. По новой информации, в Европе будут продаваться все три новинки. Сколько из них доберутся до России, пока что не уточняется. Но зато уже стали известны цены стандартного издания Xiaomi 12 и упрощённой модели Xiaomi 12X.

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Оба смартфона были представлены в Китае в последние дни 2021 года. Отличия касаются камеры, процессора и зарядки. Xiaomi 12 получил 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1. Она имеет чип Adreno 730 и максимальную частоту 3 ГГц. Флагман может снимать видео в 8K UHD при 24 FPS с HDR10. Он также имеет реверсивную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт и обычную беспроводную подзарядку на 50 Вт.

В Xiaomi 12X используется более скромная 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870 с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц и графикой Adreno 650. Снимать видео в 8K UHD можно, но без HDR10. Кроме того, младшая модель осталась без беспроводной подзарядки.

Оба флагмана оборудованы основной камерой с 50-мегапиксельным широкоугольным, 13-мегапиксельным ультра-широкоугольным и 5-мегапиксельным макро модулями. Разрешение фронтальной камеры составляет по 32 МП. Она может записывать видео в Full HD со скоростью 60 FPS.

В Xiaomi 12 и Xiaomi 12X установлена панель Full HD+ диагональю 6,28 дюйма. Матрица выполнена по технологии OLED и поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Экран каждого смартфона поддерживает Dolby Vision, соответствует стандарту HDR10+ и защищён стеклом Gorilla Glass Victus.

Флагманы поступят на рынок с новой глобальной прошивкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Общие технические характеристики также включают стереофонически динамики Harman / Kardon, подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и чип NFC.

Xiaomi 12X в Европе будет стоить 600 евро в базовой модификации, которая оборудована 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Цена топовой версии с 12 ГБ ОЗУ составит 700 евро. В Китае модель стоит в зависимости от комплектации от 500 долларов до 600 долларов.

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Заплатить за Xiaomi 12 в обеих конфигурациях придётся на 200 евро больше. Стандартное издание тоже будет оборудовано 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. На китайском рынке флагман продаётся по цене от 590 долларов до 680 долларов. Дата анонса пока что не уточняется. Не исключено, что смартфоны будут представлены на выставке MWC 2022 в Барселоне, которая стартует 28 февраля.