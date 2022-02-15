Цена стартует с отметки 740 долларов.

Около недели остаётся до анонса глобальной версии первого в мире смартфона на базе однокристального 4-нанометрового процессора Snapdragon 8 Gen1. Он называется Motorola Edge X30 и был представлен в Китае более двух месяцев тому назад. Правда, международный вариант получил имя Motorola Edge 30 Pro. И это, к слову, не единственное его отличие от китайского аналога.

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Смартфон оборудован 6,7-дюймовой OLED-матрицей с поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Максимальная – 144 Гц. Разрешение панели соответствует формату FHD+, а для селфи используется фронтальный 60-мегапиксельный модуль. При этом Motorola Edge X30 доступен в модификациях с «обычной» и встроенной в дисплей фронталкой. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку.

Тизером компания Motorola намекает на то, что модель Edge 30 Pro тоже получит камеру для селфи, расположенную под дисплеем. Как будет на самом деле, мы с вами узнаем уже менее чем через полторы недели, когда состоится официальная презентация.

В Motorola Edge 30 Pro будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт. Напомним, что смартфон прошлого поколения поддерживает лишь 30-ваттную подзарядку проводным путём.

Разрешение основной камеры составит 50 МП + 50 МП + 2 МП. Оптической стабилизацией изображения обзаведётся только стандартный модуль. Он же сможет записывать видеоматериалы в формате 4K UHD с частотой кадров 30 FPS. Телеобъектива смартфон не получит.

Грядущая новинка будет работать под управлением глобальной версии оболочки MYOS 3.0 на базе операционной системы Android 12. В смартфоне мы также увидим разъём USB-C, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 и поддержку технологии Near Field Communication. Одной из основных фишек Motorola Edge 30 Pro станет поддержка стилуса. Отметим, наш герой станет одним из немногих топовых смартфоном с электронным пером.

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Официальная презентация Motorola Edge 30 Pro состоится 24 февраля 2022 года. Стоимость глобальной версии смартфона составит 740 долларов в базовой модификации, которая предполагает 8 ГБ оперативной памяти и хранилище ёмкостью 128 ГБ. В Китае этот вариант стоит примерно 500 долларов. При этом в Европе цена будет ещё выше.