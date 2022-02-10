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Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro получат Snapdragon 8 Gen1 Plus и много камер на 50 МП
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Компания Xiaomi на вторую половину года запланировала обновление серии MIX. В рамках нового поколения производитель из Пекина представит два смартфона – Xiaomi MIX 5 и версию Pro. Они поделят часть технических характеристик, но без отличий, конечно же, не обойдётся.

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Для начала отметим, что оба флагмана будут оборудованы 4-нанометрового однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1+. Этот чип станет разогнанной версией Snapdragon 8 Gen1. Мобильный процессор тоже получит ядро Cortex-X2 и графический ускоритель Adreno 730.

В Xiaomi MIX 5 будет использоваться обычный Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Возможно, речь идёт о панели AMOLED E4 компании Samsung. Версия Pro обзаведётся более продвинутой матрицей Samsung AMOLED E5 выполненной по технологии LTPO 2.0. Разрешение увеличится до WQHD+.

В обоих случаях в экран будет встроен не только сканер отпечатков пальцев нового поколения, но и фронтальная камера на 50 МП. Напомним, что Xiaomi MIX 4, выпущенный в конце лета минувшего года, является дебютным и пока единственным смартфоном китайской компании, в котором фронтальный селфи модуль интегрирован в панель на органических светодиодах.

Xiaomi MIX 5 Pro станет первым в мире решением с четырьмя 50-мегапиксельными датчиками изображения в основной камере. Они будут использоваться в стандартном и ультра-широкоугольном модулях, а также в двух телеобъективах. Стандартное издание получит только три сенсора на 50 МП, в связи с чем останется без длинного телефотомодуля. Отметим, что смартфоны с тройной 50-мегапиксельной камерой мы уже видели – Xiaomi 12 Pro. Более того, на рынке уже есть девайсы с тремя 64-мегапиксельными сенсорами – ZTE Axon 30 Ultra.

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Обеим моделям серии MIX обещают 120-ваттную зарядку по проводу и 50-ваттную проводным путём, а также фирменный чип Surge C2. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi MIX 5 составит 4600 мА*ч, а у версии Pro – 5000 мА*ч. Флагманы следующего поколения поступят на рынок с предустановленной прошивкой MIUI 13, в основу которой будет положена операционная система Android 12.

#xiaomi
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