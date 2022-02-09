Компания Samsung провела большую презентацию Galaxy Unpacked, в ходе которой представила шесть новых устройств: по три планшетных компьютера и смартфона. Производитель анонсировал модели Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy Tab S8 вместе с их модификациями Plus и Ultra.
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На момент написания отдельных заметок была известна российская стоимость только Samsung Galaxy S22 Ultra – от 114 990 рублей до 154 990 рублей в зависимости от объёмов оперативной и встроенной памяти. Теперь же на официальном сайте компании появились цены всех новинок во всех конфигурациях.
Начнём со смартфонов, и для начала напомним, что версия Ultra также доступна за 124 990 рублей и 134 990 рублей. Samsung Galaxy S22 в предлагается в двух модификациях: со 128 ГБ и 256 ГБ пользовательской памяти. Базовый вариант стоит 79 990 рублей, а топовый – 84 990 рублей. С теми же объёмами памяти доступен и Samsung Galaxy S22+. Цены – 94 990 рублей и 99 990 рублей соответственно. Вне зависимости от комплектации новинки несут на борту 8 ГБ оперативной памяти. Старт продаж запланирован на 11 марта 2022 года.
В один день со смартфонами на рынок поступят и планшетные компьютеры Samsung Galaxy Tab S8. Стандартная модель и версия Plus предлагаются в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Версия Ultra доступна в модификациях 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Заметим, что планшеты оснащены процессором Snapdragon 8 Gen1, а не Exynos 2200. Все новинки поддерживают сотовые сети пятого поколения (опционально). С ценами можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Модификация
|
Samsung Galaxy Tab S8
|
Samsung Galaxy Tab S8+
|
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
|
8/128 ГБ
|
64 990 рублей
|
81 990 рублей
|
106 990 рублей
|
8/128 ГБ + 5G
|
76 990 рублей
|
96 990 рублей
|
121 990 рублей
|
8/256 ГБ
|
69 990 рублей
|
86 990 рублей
|
-
|
8/256 ГБ + 5G
|
81 990 рублей
|
101 990 рублей
|
-
|
12/256 ГБ
|
-
|
-
|
116 990 рублей
|
12/256 ГБ + 5G
|
-
|
-
|
129 990 рублей
|
16/512 ГБ
|
-
|
-
|
134 990 рублей
|
16/512 ГБ + 5G
|
-
|
-
|
149 990 рублей