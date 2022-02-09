Они несильно отличаются друг от друга.

Завершать марафон новинок компании Samsung мы будем дуэтом планшетных компьютеров Samsung Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+. Как и в случае со смартфонами, между ними ключевая разница заключается в габаритах и АКБ, но есть ещё один нюанс.

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Заключается он в том, что стандартное издание получило боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу питания, тогда как у версии Plus он расположен под дисплеем. Такое решение связано с типом дисплея.

Второе отличие касается экрана. В Samsung Galaxy Tab S8 используется панель WQXGA разрешением 2560 x 1600 пикселей размером 11 дюймов по диагонали. Плотность точек составляет 276 ppi. В основу положена матрица LTPS TFT с максимальной частотой обновления 120 Гц.

В Plus-версии установлен дисплей Super AMOLED, в который можно интегрирован дактилоскопический сенсор. Панель имеет разрешение 2800 x 1752 точки, что соответствует формату WQXGA+, а диагональ составляет 12,4 дюйма. Максимальная частота развёртки тоже достигает 120 Гц.

Samsung Galaxy Tab S8+ имеет размеры 185 x 285 x 5,7 мм при массе 567 граммов. Габариты стандартного издания – 165,3 x 253,8 x 6,3 мм, а вес – 503 грамма. Кроме того, базовая модель получила аккумулятор на 8000 мА*ч, а средняя – на 10 090 мА*ч. В обоих случаях заявлена 45-ваттная быстрая зарядка по проводу.

Планшетные компьютеры работают под управлением однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Объём оперативной памяти составит 8/12 ГБ, а постоянной – 128/256 ГБ. В обоих случаях предусмотрена возможность использовать карту microSD максимальной вместимостью 1 ТБ.

Тыльная камера в Samsung Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ такая же, как у флагмана Ultra, то есть включает основной и ультра-широкоугольный модули разрешением 13 МП и 6 МП соответственно. Для селфи используется только один 12-мегапиксельный модуль, зато с ультра-широкоугольной оптикой. Снимать видеоматериалы планшет могут в 4K UHD при 30 FPS.

Обе новинки будут доступны в модификации с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. В комплект поставки входит кабель USB-C вместе со стилусом S Pen. Покупать чехлы нужно отдельно. Прочие параметры совпадают с версией Ultra, включая четыре стереодинамика AKG с поддержкой Dolby Atmos.

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Новинки выйдут на рынок в графитовой, розовой и серебристой расцветках. Стоимость Samsung Galaxy Tab S8 в США стартует с 700 долларов. Версия Plus оказалось в базе на 200 долларов дороже. Российские цены появятся скоро.