В подарок дают Huawei Watch GT 3 Pro.

Вместе с Huawei P50 Pro китайская компания решила вывести на российский рынок свой самый дорогой смартфон 2021 года. Речь о складной модели Huawei P50 Pocket. Это дебютное решение китайского производителя в таком форм-факторе.

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В сложенном состоянии смартфон имеет габариты 87,3 x 75,5 x 15,2 мм. Если модель разложить, она становится на 8 мм тоньше и на 82,7 мм длиннее. Главная панель построена на базе матрицы Foldable OLED с частотой обновления 120 Гц, которая может отображать 1 млрд цветов и имеет разрешение FHD+. Диагональ составляет 6,9 дюйма, а пропорции – 21 к 9. Разрешение – 1188 точек по узкой стороне.

Второй экран в Huawei P50 Pocket установлен сзади рядом с основной камерой. Несмотря на то, что его можно использовать в качестве видоискателя, новинка не осталась без фронтального модуля. Его разрешение составляет 10,7 МП. Причём снимать видео можно в 4K UHD на скорости до 60 FPS. Сама панель имеет диаметр 1,04 дюйма и разрешение 340 x 340 пикселей. Построена она на органических светодиодах.

Как и в случае с Huawei P50 Pro, новинка оборудована мобильной платформой Snapdragon 888 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Продаваться на российском рынке будет только топовый вариант Premium Edition с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 512 ГБ.

В основной камере установлены модули разрешением 40 МП, 32 МП и 13 МП. Она может снимать видео в формате 4K UHD с 60 FPS, как и фронталка. При этом смартфон не получил ни телеобъектива, ни системы оптической стабилизации. Но есть PDAF и лазерный автофокус.

Huawei P50 Pocket работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА*ч. Она получила поддержку зарядки по проводу, мощность которой составляет 40 Вт. В новинке также есть стереозвук, порт USB-C, чип Nera Field Communication и беспроводные адаптеры Wi-Fi / Bluetooth. Смартфон работает под управлением фирменной прошивки EMUI 12. Глобальная версия программного обеспечения построена на базе операционной системы Android 11 и предлагает пользователям сервисы Huawei с магазином App Gallery вместо Google Mobile Services и Google Play Market.

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Новинка оказалась намного дороже конкурента в лице Samsung Galaxy Z Flip третьего поколения. Свой смартфон компания Samsung продаёт за 80 000-85 000 рублей в зависимости от вместимости встроенного накопителя. А вот стоимость Huawei P50 Pocket в официальной российской рознице составила 129 990 рублей. Отметим, что Motorola RAZR 5G на Snapdragon 765G стоит ещё на 5 000 рублей дороже. Расцветка корпуса называется «Роскошное золото». Начиная с 8 февраля 2022 года покупатели могут оформить предварительный заказ на новинку и получить в подарок умные часы Huawei Watch GT 3 Pro.