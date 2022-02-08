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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Камерофон Huawei P50 Pro на Snapdragon 888 неожиданно дебютировал в России по цене 89 999 рублей
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Китайская компания Huawei неожиданно представила на российском рынке свой топовый смартфон 2021 года Huawei P50 Pro. Камерофон можно будет купить уже на следующей неделе с подарком и бонусом в виде услуг сервисного обслуживания.

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В России будет продаваться модификация на базе 4G-версии 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Чипсет имеет частоту до 2,84 ГГц и графическое ядро Adreno 660. Однокристальная система дополняется 8 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость постоянного запоминающего устройства равна 256 ГБ. Других версий в России не будет.

Huawei P50 Pro оснащается 6,6-дюймовой панелью OLED. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение 1228 x 2700 пикселей. В небольшом отверстии верху обосновался фронтальный селфи-модуль на 13 МП с поддержкой съёмки 4K-видео на скорости 30 FPS и FHD при 60-240 FPS.

Новинка является одним из лучших камерофонов по версии DxOMark, хотя в отличие от версии Pro+ прошлого поколения не может похвастаться 10-кратным оптическим увеличением. Производитель заявляет 3,5-кратный оптический зум, но при этом отмечает, что качество изображения не теряется при увеличении до 7x. За это отвечает 64-мегапиксельный телефотомодуль с перископической оптикой и оптической стабилизацией картинки. Светосила – f/3,5.

В главном модуле установлен 50-мегапиксельный датчик изображения. Он тоже имеет оптостаб, но дополнительно может похвастаться лазерной и фазовой автофокусировкой. А видео снимать можно в 4K UHD при 60 FPS. Также в основной камере Huawei P50 Pro есть ультра-широкоугольный и монохромный модули разрешением 13 МП и 40 МП соответственно. Оба с обычной автоматической фокусировкой. Оптика Leica Camera присутствует.

Подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей, которая поддерживает 66-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а сама имеет ёмкость 4360 мА*ч. Естественно, новинка получила защиту от воды класса IP68, стереофонические динамики, оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца и все основные интерфейсы, кроме Mini-Jack.

Рекомендованная производителем стоимость Huawei P50 Pro в России составила 89 999 рублей. Модель доступна в чёрной и золотистой расцветках корпуса. Старт продаж запланирован на 18 февраля 2022 года. Сегодня, 8 февраля, В России открываются предварительные заказы. Всем, кто оформит предзаказ, компания подарит умные часы Huawei Watch 3. Бонус – доступ к сервисному обслуживанию Huawei Care.

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И да, Huawei P50 Pro не имеет сервисов Google – только Huawei Mobile Services с магазином программного обеспечения App Gallery. Работает смартфон на базе операционной системы Android 11, дополненной глобальной прошивкой EMUI 12.

#huawei
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