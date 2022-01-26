Первые два дня будет действовать скидка $20.

На двух смартфонах (первый, второй) компания Xiaomi не остановилась. Ещё одной новинок стала модель Redmi Note 11 Pro 4G. Она является чуть упрощённой версией модификации с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

реклама

Ключевое отличие заключается в модели мобильного процессора. Если в Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G используется 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 695, то наш герой оборудован чипсетом Helio G96. Он выполняется по нормам 12-нанометрового техпроцесса, имеет пиковую частоту 2,05 ГГц против 2,2 ГГц и графику Mai-G57 MC против Adreno 619.

Ещё одно отличие – появление датчика изображения на 2 МП для размытия заднего фона. Но на это можно закрыть глаза. Модули разрешением 108 МП, 8 МП и 2 МП Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G сохранил. Также остались Super AMOLED-дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 16-мегапиксельный фронтальный модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Корпус смартфона имеет защиту от брызг по стандарту IP53. Дактилоскоп в новинке установлен справа и выполняет роль клавиши питания. Или кнопка включения/выключения выполняет роль сканера отпечатков пальцев. Тут кому как удобнее считать.

В Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G есть стереофонические динамики и NFC. Без Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.1 тоже не обошлось. Также отметим программное обеспечение MIUI 13, инфракрасный излучатель, USB-C и выход 3,5 мм для подключения наушников.

Герой заметки вместе с версией Pro 5G начнёт продаваться 16 февраля 2022 года. Стоимость Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G в модификации с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ флеш-памяти составила 299 долларов. 16 и 17 февраля эта версия будет доступна со скидкой 20 долларов.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Специальное предложение не будет распространяться на продвинутую и максимальную конфигурации. В обоих случаях предусмотрено 128 ГБ постоянной памяти. Цена версии с 6 ГБ ОЗУ составит 329 долларов, а варианта с 8 ГБ оперативки – 349 долларов вне зависимости от даты покупки.