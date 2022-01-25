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Компания Huawei накануне анонса флагманских смартфонов серии P в Европе открыла приём предварительных заказов. Правда, пока только в Болгарии. Но зато производитель раскрыл официальную стоимость новинок. Речь о моделях Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket.

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Начнём с версии Pocket, которая появилась в последних числах прошлого года. Это первый складной смартфон китайского технологического гиганта в форм-факторе Galaxy Z Flip. Модель оборудована 6,9-дюймовой OLED-панелью с частотой развёртки 120 Гц. Разрешение составляет 1188 x 2790 точек.

В основной камере установлены модули на 40 МП, 32 МП и 13 МП, а для селфи используется 10,7-мегапиксельная фронталка. При этом тыльную камеру можно использовать для селфи за счёт дополнительного дисплея диаметром 1,04 дюйма с разрешением 340 x 340 пикселей.

Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мА*ч. Он поддерживает 40-ваттную быструю зарядку. Сердцем Huawei P50 Pocket стала однокристальная система Snapdragon 888, но без поддержки сотовых сетей стандарта 5G. Также отметим сенсор для сканирования отпечатков пальцев, который обосновался на правом торце корпуса.

В Huawei P50 Pro установлена одна OLED-панель диагональю 6,6 дюйма. Экран имеет разрешение 1228 x 2700 пикселей. Частота обновления картинки тоже составляет 120 Гц. Сенсор для распознавания отпечатка пальцев интегрирован в дисплей.

В основной камере используются датчик изображения на 50 МП, 64 МП, 13 МП и 40 МП, а во фронтальной – на 13 МП. Зарядная ёмкость батареи составила 4360 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку быстрой подзарядки на 66 Вт по проводу и на 50 Вт беспроводным путём.

Huawei P50 Pro тоже оборудован чипсетом Snapdragon 888 4G, но есть и модификация на Kirin 9000 4G. Какой из вариантов появится в Европе, пока неизвестно. Оба телефона будут предлагаться в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и внутренним флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. В качестве программной платформы выступает прошивка EMUI 12, поэтому анонс международной операционной системы HarmonyOS вновь переносится на неопределённый срок.

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Huawei P50 Pro оценили в 1 125 евро. Стоимость Huawei P50 Pocket составила 1 435 евро. За предварительную заявку производитель дарит TWS-наушники Huawei FreeBuds 4. Их отдельно можно приобрести за 135 евро. Напомним, складной флагман в Китае стоит 1 410-1 725 долларов в зависимости от модификации, а «обычная» модель – от 930 долларов до 1 240 долларов.

#huawei
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