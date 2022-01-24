И подэкранную камеру для селфи.

Китайская компания Xiaomi в прошлом году представила быструю зарядку мощностью 200 Вт, но до сих пор технологией не может похвастаться ни один смартфон производителя из Пекина. Ситуация может поменяться уже ближайшей весной.

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Xiaomi MIX 5 Pro станет первой в мире моделью, которая получит поддержку 200-ваттной быстрой зарядки по проводу. Ёмкость встроенной батареи не отмечается. В прошлом году во время анонса технологии Hypercharge компания заявила, что она позволяет «заправить» аккумулятор на 4000 мА*ч примерно за 8 минут.

Будущей новинке обещают такой же дисплей, как в Xiaomi 12 Pro. Речь идёт о новой панели LTPO 2.0 AMOLED E5 производства южнокорейской компании Samsung. Экран имеет разрешение WQHD+, частоту обновления 120 Гц и диагональ 6,73 дюйма. В арсенале также поддержка HDR10+, Dolby Vision и пиковая яркость 1500 нит. При этом ключевым отличием станет отсутствие отверстия под фронтальную камеру. В Xiaomi MIX 5 Pro она будет иметь разрешение 48 МП и расположится под дисплеем.

Основную камеру позаимствуют у Xiaomi Mi 11 Ultra. В прошлогоднем флагмане установлено два 48-мегапиксельных модуля – телефото с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом, а также ультра-широкоугольный с углом захвата 128 градусов.

При этом Xiaomi MIX 5 Pro приписывают оптику Leica Camera, чем не может похвастаться версия Ultra минувшего поколения. Разрешение основного модуля составит 50 МП. Он получит фазовый автофокус Dual Pixel и систему оптической стабилизации изображения. При этом модель останется без дополнительного дисплея на тыльной стороне.

Из прочего отметим беспроводные контроллеры Wi-Fi / Bluetooth, чип с поддержкой Near Field Communication, защиту от воды класса IP68 и корпус из керамики. Кремниевым сердцем станет 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 с графическим ускорителем Adreno 730.

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В продажу Xiaomi MIX 5 Pro поступит с предустановленной прошивкой MIUI 13, в основу которой ляжет операционная система Android 12. Далеко не факт, что флагман будет продаваться за пределами Поднебесной. Напомним, что Xiaomi MIX 4 и Mi MIX FOLD доступны исключительно в Китае.