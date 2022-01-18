Зарубежные сетевые информаторы следом за ценами и характеристиками vivo X80 Pro и vivo X80 Pro+ раскрыли стоимость и параметры третьей и самой доступных моделей следующего поколения. Она будет позиционироваться как доступный камерофон и поступит в продажу под названием vivo X80.
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Герой заметки станет первым или одним из первых в мире смартфоном на базе ещё неаноснированного мобильного процессора Dimensity 8000. Сама платформа окажется чуть упрощённой версией однокристальной системы Dimensity 9000 и тоже будет выполняться по нормам 4-нанометровой технологии.
vivo X80 в отличие от версий Pro получит оперативную память LPDDR4x вместо LPDDR5. Объём модуля составит 8 ГБ или 12 ГБ в зависимости от модификации. Также смартфон будет комплектоваться накопителем UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ в базовой и 256 ГБ в продвинутой / максимальных конфигурациях памяти.
В состав основной камеры войдёт трио оптических модулей во главе с главным на базе сенсора оптического формата 1/1,5 дюйма Samsung ISOCELL GN5 разрешением 50 МП. Он получит некую видеостабилизацию VIS. Что она представляет собой, пока что не уточняется.
Разрешение ультра-широкоугольной камеры составит 13 МП. В её состав ляжет сенсор OmniVision OV13b10. Также сзади будет установлен телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением без потери качества на базе 12-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX663. Разрешение камеры для селфи составит 44 МП.
В vivo X80 будет установлен дисплей формата FHD+ с матрицей AMOLED. Диагональ – 6,56 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. Также отметим Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, NFC и операционную систему Android 12 в составе оболочки OriginOS Ocean. Ёмкость встроенного аккумулятора не уточняется, но известно, что он получит поддержку проводной зарядки мощностью 55 Вт.
Стоимость vivo X80 Pro со 128 ГБ встроенной памяти составит примерно 580 долларов. 50 долларов нужно будет доплатить за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ. А вот топовый вариант с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища обойдётся уже в 680 долларов.