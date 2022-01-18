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Самый дешёвый камерофон vivo X80 с чипом Dimensity 8000 будет стоить от $580
Топовая версия обойдётся в $680.
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Зарубежные сетевые информаторы следом за ценами и характеристиками vivo X80 Pro и vivo X80 Pro+ раскрыли стоимость и параметры третьей и самой доступных моделей следующего поколения. Она будет позиционироваться как доступный камерофон и поступит в продажу под названием vivo X80.

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Герой заметки станет первым или одним из первых в мире смартфоном на базе ещё неаноснированного мобильного процессора Dimensity 8000. Сама платформа окажется чуть упрощённой версией однокристальной системы Dimensity 9000 и тоже будет выполняться по нормам 4-нанометровой технологии.

vivo X80 в отличие от версий Pro получит оперативную память LPDDR4x вместо LPDDR5. Объём модуля составит 8 ГБ или 12 ГБ в зависимости от модификации. Также смартфон будет комплектоваться накопителем UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ в базовой и 256 ГБ в продвинутой / максимальных конфигурациях памяти.

В состав основной камеры войдёт трио оптических модулей во главе с главным на базе сенсора оптического формата 1/1,5 дюйма Samsung ISOCELL GN5 разрешением 50 МП. Он получит некую видеостабилизацию VIS. Что она представляет собой, пока что не уточняется.

Разрешение ультра-широкоугольной камеры составит 13 МП. В её состав ляжет сенсор OmniVision OV13b10. Также сзади будет установлен телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением без потери качества на базе 12-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX663. Разрешение камеры для селфи составит 44 МП.

В vivo X80 будет установлен дисплей формата FHD+ с матрицей AMOLED. Диагональ – 6,56 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. Также отметим Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, NFC и операционную систему Android 12 в составе оболочки OriginOS Ocean. Ёмкость встроенного аккумулятора не уточняется, но известно, что он получит поддержку проводной зарядки мощностью 55 Вт.

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Стоимость vivo X80 Pro со 128 ГБ встроенной памяти составит примерно 580 долларов. 50 долларов нужно будет доплатить за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ. А вот топовый вариант с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища обойдётся уже в 680 долларов.

#vivo
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